Студент екатеринбургского колледжа вступился за преподавателя, ударившего подростка по голове

Один из студентов ЕМК заступился за преподавателя, ударившего другого обучающегося кнутом по голове Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Учащийся Екатеринбургского монтажного колледжа (ЕМК) заступился за преподавателя, который во время пары ударил другого студента в каске кнутом по голове, чтобы продемонстрировать прочность каски и «воспитать» подростка. По мнению студента, такое поведение мужчины учащиеся считают нормальным.

«Он нормальный препод. Если память не изменяет, прикол с ударом можно самому выбрать, вместо отчета у завотделением. Он так наказывает за отвратное поведение путем показания защиты каски — ведет все то же обучение, он же обэжэшник», — пишет Е1.RU со ссылкой на студента.

Студент считает мужчину спокойным и грамотным. «Он — мужик спокойный, всегда с дочерью возится, объясняет ей все грамотно», — добавляет обучающийся. То, что показано в видео, по мнению студента, заранее «оговоренный прикол», о котором преподаватель рассказывает на самой первой паре. «Вроде как есть еще прикол с противогазом, для болтунов: чтобы, если хотят болтать, попробовали это сделать в нем», — пояснил учащийся.

Инцидент произошел на занятии «Введение в специальность». Преподаватель ОБЖ ударил несовершеннолетнего студента кнутом по голове, чтобы продемонстрировать прочность каски. Директор колледжа Валерий Чистяков рассказал, что жалоб от студентов после случившегося не было. «Никаких письменных или устных жалоб от студентов и родителей указанной группы руководству ЕМК, а также классному руководителю с 1 сентября по настоящее время не поступало. В связи с этим по изложенному факту будет проведено служебное расследование», — сообщил Чистяков.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Екатеринбургский монтажный колледж и министерство образования и молодежной политики Свердловской области. Ответ ожидается.