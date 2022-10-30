В ХМАО пропал 43-летний мужчина. Фото

31 октября 2022 в 23:49 Размер текста - 17 +

Телефон мужчины был найден в Сургуте (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО пропал 43-летний Евгений Король. Об этом волонтеры сообщают в группе «Поиск Пропавших Людей — Югра» в соцсети «ВКонтакте». «Пропал человек, Евгений Король, 18.12.1978 г. р. 24.10 ушел из дома в поселке Белый Яр устраиваться на работу в районе Речного порта. Дома так и не появился», — указано в сообщении. Телефон мужчины был найден в Сургуте в районе магазина Магнат. Рост пропавшего — 172 сантиметра. Он был одет в черную кожаную куртку, синюю водолазку, черную кепку. Приметы: среднее телосложение, большой шрам на плече, татуировка в виде черепа на руке, голубые глаза, темно-русые волосы. Всех, кому что-то либо известно о пропавшем мужчине, просят связаться с волонтерами по телефонам 8-902-81-71-651 или 8-982-218-03-90, или обратиться в полицию по номеру 102. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте волонтеры искали пропавшего 65-летнего мужчину. Он пропал 22 октября.

В ХМАО пропал 43-летний Евгений Король. Об этом волонтеры сообщают в группе «Поиск Пропавших Людей — Югра» в соцсети «ВКонтакте». «Пропал человек, Евгений Король, 18.12.1978 г. р. 24.10 ушел из дома в поселке Белый Яр устраиваться на работу в районе Речного порта. Дома так и не появился», — указано в сообщении. Телефон мужчины был найден в Сургуте в районе магазина Магнат. Рост пропавшего — 172 сантиметра. Он был одет в черную кожаную куртку, синюю водолазку, черную кепку. Приметы: среднее телосложение, большой шрам на плече, татуировка в виде черепа на руке, голубые глаза, темно-русые волосы. Всех, кому что-то либо известно о пропавшем мужчине, просят связаться с волонтерами по телефонам 8-902-81-71-651 или 8-982-218-03-90, или обратиться в полицию по номеру 102. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте волонтеры искали пропавшего 65-летнего мужчину. Он пропал 22 октября.