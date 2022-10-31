Пермяков попросили быстро оплатить налоги, чтобы деньги остались в округе

Жителей попросили оплатить налоги до 1 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Очерского района (Пермский край) обратился к жителям с просьбой оплатить транспортный налог до декабря, иначе по новому закону деньги будут направлены в краевой бюджет, а не городской. Обращение появилось в официальном паблике управления финансов и налоговой политики администрации Очерского городского округа Пермского края в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с отменой зачисления транспортного налога юридических и физических лиц в бюджет Очерского городского округа с 1 января 2023 года, обращаюсь к Вам с просьбой заплатить задолженность по транспортному налогу до 1 декабря 2022 года.

Налоги, которые будут оплачены в 2022 году, направятся в полном объеме на формирование дорожного фонда Очерского городского округа и будут использоваться на содержание, капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения», — указано в обращении.

Кроме того, налоги, оплаченные в 2022 году, пойдут на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов. А налоги по транспортному налогу, оплаченные после 1 января 2023 года, зачислят уже в бюджет Пермского края и направятся на формирование дорожного фонда Пермского края. В бюджет округа они уже поступать не будут.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Перми опасаются потерь в бюджете города, после того, как транспортный налог перейдет на краевой уровень. По подсчетам мэрии, после его передачи краю казна Перми потеряет около примерно 900 млн рублей.