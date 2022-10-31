31 октября 2022

На выезде из Челябинской области в Башкортостан на час закроют для транспорта трассу М-5

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Трасса М5 Дорога Челябинск, светофор, ремонт моста, трасса м5, реверсивное движение
Водителей просят внимательно планировать свой маршрут Фото:

В Челябинской области на автомобильной дороге М-5 «Урал» на выезде в Башкортостан временно перекроют движение. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор «Южный Урал».

«Важная информация для водителей, которые сегодня отправятся из Челябинской области в республику Башкортостан и в обратном направлении. На трассе М-5 „Урал“ введут ограничение 2 ноября с 4:00 до 5:00 по местному времени, на участке км 1427 — км 1428 автомобильной дороги (участок расположен на территории республики Башкортостан)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ограничения наступят в связи с установкой рамной конструкции. Запрет на передвижение касается всех видов транспорта. Время закрытия трассы может зависеть от длительности строительно-монтажных работ, отмечают в ФКУ «Упрдор «Южный Урал».

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В Челябинской области на автомобильной дороге М-5 «Урал» на выезде в Башкортостан временно перекроют движение. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор «Южный Урал». «Важная информация для водителей, которые сегодня отправятся из Челябинской области в республику Башкортостан и в обратном направлении. На трассе М-5 „Урал“ введут ограничение 2 ноября с 4:00 до 5:00 по местному времени, на участке км 1427 — км 1428 автомобильной дороги (участок расположен на территории республики Башкортостан)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ограничения наступят в связи с установкой рамной конструкции. Запрет на передвижение касается всех видов транспорта. Время закрытия трассы может зависеть от длительности строительно-монтажных работ, отмечают в ФКУ «Упрдор «Южный Урал».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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