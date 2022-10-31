На выезде из Челябинской области в Башкортостан на час закроют для транспорта трассу М-5

01 ноября 2022 в 18:52 Размер текста - 17 +

Водителей просят внимательно планировать свой маршрут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области на автомобильной дороге М-5 «Урал» на выезде в Башкортостан временно перекроют движение. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор «Южный Урал». «Важная информация для водителей, которые сегодня отправятся из Челябинской области в республику Башкортостан и в обратном направлении. На трассе М-5 „Урал“ введут ограничение 2 ноября с 4:00 до 5:00 по местному времени, на участке км 1427 — км 1428 автомобильной дороги (участок расположен на территории республики Башкортостан)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ограничения наступят в связи с установкой рамной конструкции. Запрет на передвижение касается всех видов транспорта. Время закрытия трассы может зависеть от длительности строительно-монтажных работ, отмечают в ФКУ «Упрдор «Южный Урал».

В Челябинской области на автомобильной дороге М-5 «Урал» на выезде в Башкортостан временно перекроют движение. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор «Южный Урал». «Важная информация для водителей, которые сегодня отправятся из Челябинской области в республику Башкортостан и в обратном направлении. На трассе М-5 „Урал“ введут ограничение 2 ноября с 4:00 до 5:00 по местному времени, на участке км 1427 — км 1428 автомобильной дороги (участок расположен на территории республики Башкортостан)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ограничения наступят в связи с установкой рамной конструкции. Запрет на передвижение касается всех видов транспорта. Время закрытия трассы может зависеть от длительности строительно-монтажных работ, отмечают в ФКУ «Упрдор «Южный Урал».