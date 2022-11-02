Минобороны раскрыло, куда будут отправлять служить срочников

Срочников будут направлять во все регионы РФ, кроме новых территорий и зоны СВО
Солдаты-срочники, которые будут призваны в ходе осеннего призыва, могут быть направлены в любую точку России, кроме зоны спецоперации, а также новых территорий страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Кроме зоны СВО срочников не будут отправлять в новые регионы России. Во все остальные регионы страны призыв будет осуществляться», — пояснили в ведомстве. Их слова приводит Пятый канал.
В России с 1 ноября начался осенний призыв. В ходе него на службу ВС РФ планируется направить 120 тысяч человек.
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