Молодой пермяк убил свою бабушку и спрятал тело в погребе

05 ноября 2022 в 01:57 Размер текста - 17 +

По данным пермского СМИ, полицейские задержали молодого злоумышленника Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Житель Кунгура (Пермский край) убил собственную бабушку, после чего спрятал ее тело в погребе. Такая информация появилась в СМИ. «Преступление произошло в среду 2 ноября в одном из домов на улице Пугачева в Кунгуре. Внук накинулся на свою 71-летнюю бабушку и убил ее. Тело родственницы преступник скинул в погреб и убежал», — пишет на сайте «КП-Пермь». По данным издания, злоумышленник был задержан. Ему около 30 лет. В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют мотивы действий пермяка. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Информация будет дополнена, как только появится ответ. В прошлом году URA.Ru писало, что житель Перми убил внука и жену, а затем совершил самоубийство. Тела убитых обнаружила местная жительница в одной из квартир Кировского района города.

Житель Кунгура (Пермский край) убил собственную бабушку, после чего спрятал ее тело в погребе. Такая информация появилась в СМИ. «Преступление произошло в среду 2 ноября в одном из домов на улице Пугачева в Кунгуре. Внук накинулся на свою 71-летнюю бабушку и убил ее. Тело родственницы преступник скинул в погреб и убежал», — пишет на сайте «КП-Пермь». По данным издания, злоумышленник был задержан. Ему около 30 лет. В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют мотивы действий пермяка. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Информация будет дополнена, как только появится ответ. В прошлом году URA.Ru писало, что житель Перми убил внука и жену, а затем совершил самоубийство. Тела убитых обнаружила местная жительница в одной из квартир Кировского района города.