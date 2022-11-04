Молодой пермяк убил свою бабушку и спрятал тело в погребе

Житель Кунгура (Пермский край) убил собственную бабушку, после чего спрятал ее тело в погребе. Такая информация появилась в СМИ.
«Преступление произошло в среду 2 ноября в одном из домов на улице Пугачева в Кунгуре. Внук накинулся на свою 71-летнюю бабушку и убил ее. Тело родственницы преступник скинул в погреб и убежал», — пишет на сайте «КП-Пермь».
По данным издания, злоумышленник был задержан. Ему около 30 лет. В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют мотивы действий пермяка. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Информация будет дополнена, как только появится ответ.
В прошлом году URA.Ru писало, что житель Перми убил внука и жену, а затем совершил самоубийство. Тела убитых обнаружила местная жительница в одной из квартир Кировского района города.
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