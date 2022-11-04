04 ноября 2022
03 ноября 2022

Молодой пермяк убил свою бабушку и спрятал тело в погребе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт
По данным пермского СМИ, полицейские задержали молодого злоумышленника Фото:

Житель Кунгура (Пермский край) убил собственную бабушку, после чего спрятал ее тело в погребе. Такая информация появилась в СМИ.

«Преступление произошло в среду 2 ноября в одном из домов на улице Пугачева в Кунгуре. Внук накинулся на свою 71-летнюю бабушку и убил ее. Тело родственницы преступник скинул в погреб и убежал», — пишет на сайте «КП-Пермь».

По данным издания, злоумышленник был задержан. Ему около 30 лет. В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют мотивы действий пермяка. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Информация будет дополнена, как только появится ответ.

В прошлом году URA.Ru писало, что житель Перми убил внука и жену, а затем совершил самоубийство. Тела убитых обнаружила местная жительница в одной из квартир Кировского района города.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Житель Кунгура (Пермский край) убил собственную бабушку, после чего спрятал ее тело в погребе. Такая информация появилась в СМИ. «Преступление произошло в среду 2 ноября в одном из домов на улице Пугачева в Кунгуре. Внук накинулся на свою 71-летнюю бабушку и убил ее. Тело родственницы преступник скинул в погреб и убежал», — пишет на сайте «КП-Пермь». По данным издания, злоумышленник был задержан. Ему около 30 лет. В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют мотивы действий пермяка. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Информация будет дополнена, как только появится ответ. В прошлом году URA.Ru писало, что житель Перми убил внука и жену, а затем совершил самоубийство. Тела убитых обнаружила местная жительница в одной из квартир Кировского района города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...