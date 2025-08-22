«Мастер и Маргарита» стал одним из самых успешных российских фильмов за рубежом

Фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» собрал 1,5 миллиона евро в зарубежном прокате за первый квартал 2025 года. Об этом сообщил продюсер картины Игорь Толстунов.
«По абсолютной величине сборы, наверное, не очень велики. <…> За первый квартал 2025 года фильм собрал около 1,5 млн евро», — заявил Толстунов на фестивале «Короче». Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что показы идут сразу на 80 площадках, в том числе во Франции, Германии, Италии.
Также картина демонстрируется в Латинской Америке и Африке. На англоязычных рынках фильм не выходит из-за отсутствия соответствующих прав. Продюсер отметил, что успешный старт «Мастера и Маргариты» стал значимым событием для российского кинематографа, поскольку подобные арт-прокаты способствуют продвижению отечественного кино за рубежом.
Фильм основан на одноименном романе Михаила Булгакова. Премьера состоялась 25 января 2024 года. Главные роли исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Картина признана лучшей на премии «Ника» и выпущена в международный прокат.
Ранее сообщалось, что «Мастер и Маргарита» стал самым кассовым российским фильмом за рубежом в первом полугодии 2025 года, собрав 1,26 миллиона долларов и обогнав все отечественные кинорелизы за пределами СНГ. Картина Михаила Локшина, покинувшего Россию после начала спецоперации, также достигла значительных результатов в российском прокате, где ее сборы превысили 2,3 миллиарда рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.