Shaman признался, что хотел бы записать дуэт с Кадышевой

Shaman заявил, что песни Кадышевой искренние и жизненные
Shaman заявил, что песни Кадышевой искренние и жизненные

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) выразил желание записать дуэт с народной артисткой РФ Надеждой Кадышевой. По словам певца, он высоко ценит ее искренность и жизненность песен.

«Я сам иногда слушаю песни Надежды Кадышевой, потому что в них есть искренность, в них есть жизнь. Поэтому, если вдруг такая инициатива [о совместной записи песни с артисткой] будет, то я с удовольствием [запишу с ней дуэт]», — отметил Shaman в интервью ТАСС.

Артист также рассказал, что понимает популярность Кадышевой у молодежи. Он подчеркнул, что ее творчество прошло проверку временем и остается востребованным на протяжении десятилетий.

Ранее Shaman рассказал, что был удивлен, когда его выбрали представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который состоится через в Москве. Он признался, что осознает всю ответственность, и поэтому рассматривает конкурс не как соревнование, а как праздник творчества и культурного разнообразия. Певец также заявил, что в песню «Прямо по сердцу», которую он исполнит на конкурсе, заложена идея универсального посыла на всех языках участников «Интервидения», передает издание Super.ru.

