Общественники ХМАО собирают новогодний груз в зону СВО

Отправка большого новогоднего груза планируется в ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Общественные объединения города Нижневартовска (ХМАО) собирают большой новогодний груз с подарками для взрослых, детей и военнослужащих на Донбассе. Об этом рассказали отцы города Нижневартовска на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«Друзья, к декабрю мы, общественные объединения города Нижневартовска, собираем большой новогодний груз, в котором будут подарки не только для деток, но и для взрослых. Перчатки алеуты, хорошие теплые, непромокаемые носки, термобелье, наколенники — все это мы упакуем в индивидуальные наборы, где будут и угощения, и полезные предметы, и поздравления», — говорится в публикации.

Помимо этого, общественники сообщили, что в ближайшее время также планируется отправка груза с продуктами и теплой одеждой. Груз будет небольшой и поедет в Мариуполь.

Ранее URA.RU сообщало, что из ХМАО в Донбасс отправили партию гуманитарного груза. Фуры отправились из Сургута. Собрано около 80 тонн груза.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации Украины. Ее целями назывались защита Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.