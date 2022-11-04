04 ноября 2022
03 ноября 2022

Общественники ХМАО собирают новогодний груз в зону СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка гуманитарной помощи на Донбасс. Челябинск, гуманитарный конвой, гуманитарный груз
Отправка большого новогоднего груза планируется в ХМАО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Общественные объединения города Нижневартовска (ХМАО) собирают большой новогодний груз с подарками для взрослых, детей и военнослужащих на Донбассе. Об этом рассказали отцы города Нижневартовска на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«Друзья, к декабрю мы, общественные объединения города Нижневартовска, собираем большой новогодний груз, в котором будут подарки не только для деток, но и для взрослых. Перчатки алеуты, хорошие теплые, непромокаемые носки, термобелье, наколенники — все это мы упакуем в индивидуальные наборы, где будут и угощения, и полезные предметы, и поздравления», — говорится в публикации.

Помимо этого, общественники сообщили, что в ближайшее время также планируется отправка груза с продуктами и теплой одеждой. Груз будет небольшой и поедет в Мариуполь.

Ранее URA.RU сообщало, что из ХМАО в Донбасс отправили партию гуманитарного груза. Фуры отправились из Сургута. Собрано около 80 тонн груза.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации Украины. Ее целями назывались защита Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

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Общественные объединения города Нижневартовска (ХМАО) собирают большой новогодний груз с подарками для взрослых, детей и военнослужащих на Донбассе. Об этом рассказали отцы города Нижневартовска на своей странице в социальной сети «Вконтакте». «Друзья, к декабрю мы, общественные объединения города Нижневартовска, собираем большой новогодний груз, в котором будут подарки не только для деток, но и для взрослых. Перчатки алеуты, хорошие теплые, непромокаемые носки, термобелье, наколенники — все это мы упакуем в индивидуальные наборы, где будут и угощения, и полезные предметы, и поздравления», — говорится в публикации. Помимо этого, общественники сообщили, что в ближайшее время также планируется отправка груза с продуктами и теплой одеждой. Груз будет небольшой и поедет в Мариуполь. Ранее URA.RU сообщало, что из ХМАО в Донбасс отправили партию гуманитарного груза. Фуры отправились из Сургута. Собрано около 80 тонн груза. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации Украины. Ее целями назывались защита Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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