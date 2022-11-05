В Челябинске продается готовый лесной бизнес

В Челябинске продается сеть магазинов «Евролес». Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений.
«Сеть магазинов „Евролес“. 20 лет работы на рынке Челябинска и области. Полная продажа со всей базой покупателей и поставщиков, оборудованием и обученным персоналом. Возможна продажа отдельных точек», — сказано в объявлении на «Авито».
В объявлении также сказано, что на продажу выставлены четыре торговые точки в оптово-розничном комплексе «Челси» плюс оборудованные склады площадью 1000 кв. м, торгово-складская точка «Евролес» на Троицком тракте (офис, торговый зал и склады 1000 кв.м) и четыре торгово-складские точки находящиеся на строительном рынке «Перекресток» на Новоградском тракте. Продавец указал, что произведена свежая реконструкция магазинов в 2019—2022 годах. Цена за готовый бизнес в объявлении не указана, но продавец отметил, что помимо продажи возможен обмен бизнеса на имущество.
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