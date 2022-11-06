Экономист спрогнозировал рост цен на бензин в России

Экономист Зубец: серьезных колебаний в сторону повышения цен на бензин в РФ не ожидается

07 ноября 2022 в 05:22 Размер текста - 17 +

Повышение цен на бензин в РФ зависит от инфляции, заявил Алексей Зубец Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бензин в России может дорожать только в рамках инфляции. Согласно прогнозам Центрального Банка РФ, серьезных колебаний цен на рынке не предвидится. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. «Все будет зависеть от инфляции. Если инфляция будет высокая, можно ожидать и увеличения индикаторов цен на бензин в сторону повышения», — поделился Зубец в интервью с радио Sputnik. Специалист напомнил, что по прогнозам Банка России, в следующем году «инфляция составит до 5-7%, 7,5% — верхний вариант прогноза». Он отметил, что значительных колебаний в сторону повышения цен на топливо в России не будет. В октябре аналитик Дмитрий Скрябин заявлял, что в ближайшие 12 месяцев цены на бензин вырастут на 3-5%. По его словам, это произойдет на фоне повышения мировых цен на нефть. Страны G7, а также Евросоюз планируют добиться ограничения предельной цены на российскую нефть. Такая мера стала ответом на начало спецоперации на Украине. США заявляли о намерениях ограничить стоимость энергоресурса на уровне 60 долларов за баррель, однако позднее повысили ценовой потолок. В правительстве России, в свою очередь, пообещали прекратить поставки нефти и газа для всех стран, поддержавших санкционную меру. В частности, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил о том, что введение потолка цен на российские энергоресурсы могут повлечь за собой негативные последствия для мировой экономики, пишет RT.

Бензин в России может дорожать только в рамках инфляции. Согласно прогнозам Центрального Банка РФ, серьезных колебаний цен на рынке не предвидится. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. «Все будет зависеть от инфляции. Если инфляция будет высокая, можно ожидать и увеличения индикаторов цен на бензин в сторону повышения», — поделился Зубец в интервью с радио Sputnik. Специалист напомнил, что по прогнозам Банка России, в следующем году «инфляция составит до 5-7%, 7,5% — верхний вариант прогноза». Он отметил, что значительных колебаний в сторону повышения цен на топливо в России не будет. В октябре аналитик Дмитрий Скрябин заявлял, что в ближайшие 12 месяцев цены на бензин вырастут на 3-5%. По его словам, это произойдет на фоне повышения мировых цен на нефть. Страны G7, а также Евросоюз планируют добиться ограничения предельной цены на российскую нефть. Такая мера стала ответом на начало спецоперации на Украине. США заявляли о намерениях ограничить стоимость энергоресурса на уровне 60 долларов за баррель, однако позднее повысили ценовой потолок. В правительстве России, в свою очередь, пообещали прекратить поставки нефти и газа для всех стран, поддержавших санкционную меру. В частности, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил о том, что введение потолка цен на российские энергоресурсы могут повлечь за собой негативные последствия для мировой экономики, пишет RT.