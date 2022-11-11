В Копейске вспышка на электроподстанции обесточила центр города

Из-за аварии часть потребителей осталась без электричества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Копейске Челябинской области утром 12 ноября из-за вспышки на электроподстанции оказался обесточен центр города. Об этом в соцсетях сообщили местные жители. Информацию подтвердили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Электроснабжение в Копейске восстановлено по резервной схеме, проводятся работы на основной линии. Все потребители подключены к электроснабжению», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В соцсетях очевидцы рассказали, что утром 12 ноября на подстанции рядом с заводом имени Кирова появилась яркая электрическая дуга. После этого напряжение в сети пропало, часть потребителей осталась без электричества, воды и даже тепла.

«С балкона видела, бабахнуло сначала, как взрыв, а потом засверкала какая-то вышка как разряд молнии. Рядом с заводом Кирова, у меня как раз окна туда выходят. Из-за аварии у большинства жителей в центре Копейска нет электричества, воды и отопления», — говорится в посте сообщества «Типичный Копейск» в соцсети «ВКонтакте».