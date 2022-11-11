11 ноября 2022

В Копейске вспышка на электроподстанции обесточила центр города

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за аварии часть потребителей осталась без электричества Фото:

В Копейске Челябинской области утром 12 ноября из-за вспышки на электроподстанции оказался обесточен центр города. Об этом в соцсетях сообщили местные жители. Информацию подтвердили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Электроснабжение в Копейске восстановлено по резервной схеме, проводятся работы на основной линии. Все потребители подключены к электроснабжению», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В соцсетях очевидцы рассказали, что утром 12 ноября на подстанции рядом с заводом имени Кирова появилась яркая электрическая дуга. После этого напряжение в сети пропало, часть потребителей осталась без электричества, воды и даже тепла.

«С балкона видела, бабахнуло сначала, как взрыв, а потом засверкала какая-то вышка как разряд молнии. Рядом с заводом Кирова, у меня как раз окна туда выходят. Из-за аварии у большинства жителей в центре Копейска нет электричества, воды и отопления», — говорится в посте сообщества «Типичный Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

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В Копейске Челябинской области утром 12 ноября из-за вспышки на электроподстанции оказался обесточен центр города. Об этом в соцсетях сообщили местные жители. Информацию подтвердили в ГУ МЧС России по Челябинской области. «Электроснабжение в Копейске восстановлено по резервной схеме, проводятся работы на основной линии. Все потребители подключены к электроснабжению», — уточнили в пресс-службе ведомства. В соцсетях очевидцы рассказали, что утром 12 ноября на подстанции рядом с заводом имени Кирова появилась яркая электрическая дуга. После этого напряжение в сети пропало, часть потребителей осталась без электричества, воды и даже тепла. «С балкона видела, бабахнуло сначала, как взрыв, а потом засверкала какая-то вышка как разряд молнии. Рядом с заводом Кирова, у меня как раз окна туда выходят. Из-за аварии у большинства жителей в центре Копейска нет электричества, воды и отопления», — говорится в посте сообщества «Типичный Копейск» в соцсети «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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