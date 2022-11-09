09 ноября 2022

Чиновники в Перми нашли магазины, продававшие алкоголь в день запрета

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник Роспотребнадзора в магазине
В одном из магазинов полиция изъяла 2,25 литров алкогольной продукции Фото:

В Дзержинском районе Перми во время праздника 4 ноября были обнаружены две торговые точки, которые, несмотря на запрет, продавали алкогольную продукцию. Нарушения удалось выявить во время совместного рейда чиновников из городской администрации и полицейских, сообщается на сайте территориальных органов администрации города Перми.

«Из 13 проверенных объектов торговли, в двух магазинах, расположенных по ул. Петропавловской, 62 и шоссе Космонавтов, 86, выявлены факты продажи легкой алкогольной продукции (пиво)», — говорится на сайте. Во втором магазине сотрудники изъяли 2,25 литров алкогольной продукции.

Ко всем нарушителям будут применены санкции в соответствии с КоАП РФ. В Пермском крае действует запрет на продажу алкогольной продукции во время государственных и региональных праздников. Так в сентябре власти Краснокамска запретили продажу алкоголя из-за дня города.

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В Дзержинском районе Перми во время праздника 4 ноября были обнаружены две торговые точки, которые, несмотря на запрет, продавали алкогольную продукцию. Нарушения удалось выявить во время совместного рейда чиновников из городской администрации и полицейских, сообщается на сайте территориальных органов администрации города Перми. «Из 13 проверенных объектов торговли, в двух магазинах, расположенных по ул. Петропавловской, 62 и шоссе Космонавтов, 86, выявлены факты продажи легкой алкогольной продукции (пиво)», — говорится на сайте. Во втором магазине сотрудники изъяли 2,25 литров алкогольной продукции. Ко всем нарушителям будут применены санкции в соответствии с КоАП РФ. В Пермском крае действует запрет на продажу алкогольной продукции во время государственных и региональных праздников. Так в сентябре власти Краснокамска запретили продажу алкоголя из-за дня города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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