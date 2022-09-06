Жителей города-спутника Перми на день оставят без алкоголя

В Краснокамске Пермского края на День города запретят продажу алкоголя

07 сентября 2022 в 15:18 Размер текста - 17 +

Жители Краснокамска не смогут купить алкоголь 17 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Краснокамска (Пермский край) не смогут купить алкоголь 17 сентября. На эту дату назначено празднование Дня города, поясняется в постановлении правительства региона, которое дополняет список дат и территорий, где введен запрет. «Дополнить строкой 15.5 следующего содержания: „На территории города Краснокамска 17 сентября с 8:00 до 23:00 по местному времени. День Краснокамского городского округа“», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Ранее продажу алкоголя запрещали во время праздников и в других городах Пермского края. Кроме того, в регионе запрет действует в дни государственных и региональных праздников (1 и 9 мая, 4 ноября, 1 и 12 июня), а также в дни последних звонков в школах. Магазины приостанавливают торговлю алкоголем в День пограничника и День ВДВ.

Жители Краснокамска (Пермский край) не смогут купить алкоголь 17 сентября. На эту дату назначено празднование Дня города, поясняется в постановлении правительства региона, которое дополняет список дат и территорий, где введен запрет. «Дополнить строкой 15.5 следующего содержания: „На территории города Краснокамска 17 сентября с 8:00 до 23:00 по местному времени. День Краснокамского городского округа“», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Ранее продажу алкоголя запрещали во время праздников и в других городах Пермского края. Кроме того, в регионе запрет действует в дни государственных и региональных праздников (1 и 9 мая, 4 ноября, 1 и 12 июня), а также в дни последних звонков в школах. Магазины приостанавливают торговлю алкоголем в День пограничника и День ВДВ.