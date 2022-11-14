В Курганской области изобрели деревянный прототип автомата Калашникова, который заряжается и стреляет резинками. Об этом URA.RU рассказал руководитель благотворительной организации «Добрая земля» Александр Пылков.
«На фоне ухода разных западных брендов из России, наши зауральские мастера по дереву изобрели автомат АК-47 и ружья, которые стреляют резинками. Курганские хлопушки хорошо бьют мух. Все модели похожи на реальные прототипы», — рассказал Пылков.
Руководитель проекта «Добрая земля» лично проверил, как стреляет автоматы и ружья курганских мастеров, пострелял по мишеням и посоветовал дарить такие подарки своим детям. «У оружия все работает, затворы, магазины. Удобно заряжает и отлично стреляет», — сказал курганец.
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