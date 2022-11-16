В южных районах области погода будет ноль градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области морозы сменятся потеплением. Уже с 18 по 19 ноября средняя дневная температура по области будет составлять от -3 до -10 градусов.

«В пятницу, 18 ноября, температура воздуха днем по области будет достигать от -3 до -8 градусов. В субботу, 19 ноября — от -5 до -10. На юге области дневные температуры в этот период будут 0 градусов», — говорится на сайте Гидрометеоцентра.

Ранее синоптики предупреждали в ночь на четверг о резком похолодании в регионе. Сегодня дневные температуры будут достигать до -15 градусов, а ночью в низинах температура опустится до -28 градусов.