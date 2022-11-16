16 ноября 2022

В Челябинскую область придет потепление. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Мороз. Зима.Село. Дорога. Челябинск, лес, солнце, мороз
В южных районах области погода будет ноль градусов Фото:

В Челябинской области морозы сменятся потеплением. Уже с 18 по 19 ноября средняя дневная температура по области будет составлять от -3 до -10 градусов.

«В пятницу, 18 ноября, температура воздуха днем по области будет достигать от -3 до -8 градусов. В субботу, 19 ноября — от -5 до -10. На юге области дневные температуры в этот период будут 0 градусов», — говорится на сайте Гидрометеоцентра.

Ранее синоптики предупреждали в ночь на четверг о резком похолодании в регионе. Сегодня дневные температуры будут достигать до -15 градусов, а ночью в низинах температура опустится до -28 градусов.

Синоптики также обещают небольшой снег, местами умеренный

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В Челябинской области морозы сменятся потеплением. Уже с 18 по 19 ноября средняя дневная температура по области будет составлять от -3 до -10 градусов. «В пятницу, 18 ноября, температура воздуха днем по области будет достигать от -3 до -8 градусов. В субботу, 19 ноября — от -5 до -10. На юге области дневные температуры в этот период будут 0 градусов», — говорится на сайте Гидрометеоцентра. Ранее синоптики предупреждали в ночь на четверг о резком похолодании в регионе. Сегодня дневные температуры будут достигать до -15 градусов, а ночью в низинах температура опустится до -28 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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