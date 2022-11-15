15 ноября 2022

В Челябинскую область придут 28-градусные морозы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, снег, пешеход, снегопад, зима, метель, вьюга, буран, мороз
Жителям региона следует подготовится к холодам Фото:

В Челябинской области в ближайшие сутки похолодает до минус 28 градусов. Как следует из прогноза синоптиков, резкое похолодание ожидается в ночь на 17 ноября.

«Ночью 17 ноября в Челябинской области температура воздуха опустится в низинах до -28 градусов. Дневные температуры будут достигать в отдельных районах до -15 градусов», — говорится на сайте Гидрометеоцентра.

Синоптики также прогнозируют в отдельных районах туманы и изморозь. На дорогах ожидается гололедица.

На дорогах ожидается гололедица
Фото:

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В Челябинской области в ближайшие сутки похолодает до минус 28 градусов. Как следует из прогноза синоптиков, резкое похолодание ожидается в ночь на 17 ноября. «Ночью 17 ноября в Челябинской области температура воздуха опустится в низинах до -28 градусов. Дневные температуры будут достигать в отдельных районах до -15 градусов», — говорится на сайте Гидрометеоцентра. Синоптики также прогнозируют в отдельных районах туманы и изморозь. На дорогах ожидается гололедица.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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