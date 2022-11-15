Жителям региона следует подготовится к холодам
В Челябинской области в ближайшие сутки похолодает до минус 28 градусов. Как следует из прогноза синоптиков, резкое похолодание ожидается в ночь на 17 ноября.
«Ночью 17 ноября в Челябинской области температура воздуха опустится в низинах до -28 градусов. Дневные температуры будут достигать в отдельных районах до -15 градусов», — говорится на сайте Гидрометеоцентра.
Синоптики также прогнозируют в отдельных районах туманы и изморозь. На дорогах ожидается гололедица.
На дорогах ожидается гололедица
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