Пермякам предлагают туры в Таиланд за 59 тысяч рублей

Стоимость туров в Таиланд и Турцию в этом году сравнялись Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU

Пермякам предлагают отдых в Таиланде по цене путевки ниже, чем в Турцию. Стоимость тура в турфирмах начинается от 58,5 тысяч рублей за человека.

«Таиланд из Перми c 24 ноября на 11 ночей от 58 500 рублей. За эту цену проживание будет в трехзвездочном отеле Sino Maison Patong на Пхукете», — указано в предложении пермской турфирмы Sunmar в ее группе в соцсети «ВКонтакте».

Таких предложений не очень много, но они есть. В среднем, цена путевки в отели «3» и «4» звезды стоит от 75 тысяч рублей. Пятизвездочный отель будет стоить уже от 120 тысяч рублей. Время прямого перелета из Перми составит десять часов.

Ранее URA.RU сообщало, что полеты в Таиланд будет осуществлять авиакомпания Azur Air. Летать будут три раза в месяц.