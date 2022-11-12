12 ноября 2022
11 ноября 2022

В ХМАО огнеборцы спасли четыре человека при пожаре в пятиэтажке

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Шейнкмана. Екатеринбург, пожар, квартира, возгорание, дом, многоквартирный дом
На месте пожара работали 15 сотрудников МЧС (фото из архива) Фото:

Пожарные спасли четыре человека при возгорании в пятиэтажном доме в Когалыме (ХМАО) на улице Ленинградская. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по ХМАО.

«По прибытию пожарных подразделений наблюдалось задымление из окна квартиры. Эвакуировано три человека, спасен один человек», — сообщают в ведомстве.

На месте происшествия работали 15 сотрудников МЧС и пять машин. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее в Нефтеюганске (ХМАО) горело здание торгового центра «Привоз» в 10 микрорайоне. Проводилась эвакуация персонала.

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Пожарные спасли четыре человека при возгорании в пятиэтажном доме в Когалыме (ХМАО) на улице Ленинградская. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по ХМАО. «По прибытию пожарных подразделений наблюдалось задымление из окна квартиры. Эвакуировано три человека, спасен один человек», — сообщают в ведомстве. На месте происшествия работали 15 сотрудников МЧС и пять машин. Причины возгорания устанавливаются. Ранее в Нефтеюганске (ХМАО) горело здание торгового центра «Привоз» в 10 микрорайоне. Проводилась эвакуация персонала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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