В ХМАО огнеборцы спасли четыре человека при пожаре в пятиэтажке

13 ноября 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

На месте пожара работали 15 сотрудников МЧС (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU Пожарные спасли четыре человека при возгорании в пятиэтажном доме в Когалыме (ХМАО) на улице Ленинградская. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по ХМАО. «По прибытию пожарных подразделений наблюдалось задымление из окна квартиры. Эвакуировано три человека, спасен один человек», — сообщают в ведомстве. На месте происшествия работали 15 сотрудников МЧС и пять машин. Причины возгорания устанавливаются. Ранее в Нефтеюганске (ХМАО) горело здание торгового центра «Привоз» в 10 микрорайоне. Проводилась эвакуация персонала.

Пожарные спасли четыре человека при возгорании в пятиэтажном доме в Когалыме (ХМАО) на улице Ленинградская. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по ХМАО. «По прибытию пожарных подразделений наблюдалось задымление из окна квартиры. Эвакуировано три человека, спасен один человек», — сообщают в ведомстве. На месте происшествия работали 15 сотрудников МЧС и пять машин. Причины возгорания устанавливаются. Ранее в Нефтеюганске (ХМАО) горело здание торгового центра «Привоз» в 10 микрорайоне. Проводилась эвакуация персонала.