В ХМАО огнеборцы спасли четыре человека при пожаре в пятиэтажке

На месте пожара работали 15 сотрудников МЧС (фото из архива)
Пожарные спасли четыре человека при возгорании в пятиэтажном доме в Когалыме (ХМАО) на улице Ленинградская. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по ХМАО.
«По прибытию пожарных подразделений наблюдалось задымление из окна квартиры. Эвакуировано три человека, спасен один человек», — сообщают в ведомстве.
На месте происшествия работали 15 сотрудников МЧС и пять машин. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее в Нефтеюганске (ХМАО) горело здание торгового центра «Привоз» в 10 микрорайоне. Проводилась эвакуация персонала.
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