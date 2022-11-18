Тысячи книг пермского автора отправлены из Перми в Донбасс с гуманитарным грузом

Вес отправленной фуры — около 30 тонн (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из Перми в Донбасс отправлена 30-тонная фура с гуманитарным грузом, который предназначен для жителей пострадавшего региона. Машина была загружена теплыми вещами для людей постарше и самых маленьких, продуктами питания и несколькими тысячами книг пермского автора Владимира Денисова, рассказали организаторы акции.

«Из Пермского края для жителей Донбасса отправилась очередная партия гуманитарной помощи. В груз вошли девять тысяч книг „Девочка и тигр“ пермского автора Владимира Денисова», — указано в telegram-канале «Единая Россия — Прикамье».

На сайте регионально отделения партии сообщается, что к акции присоединились свыше тысячи человек. На средства, собранные жителями Прикамья совместно с местными предприятиями, были закуплены новогодние подарки для детей из Северодонецка (ЛНР). Они также были направлены в Донбасс.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, контролировавший отправку, написал в своем telegram-канале, что это правильная и очень нужная инициатива. «В очередной раз хочется поблагодарить всех неравнодушных земляков за отзывчивость и добрые сердца», — добавил он. Это уже 12-я отправка гумгруза из Прикамья.

URA.RU писало ранее, что пермяков просили помочь обеспечить детей Северодонецка теплыми вещами. Там были нарушены электрокоммуникации и теплоснабжение, многие личные вещи граждан были уничтожены. Также корреспонденты агентства сообщали, что в день рождения столицы края из Перми 12 июня в Белгородскую область были отправлены 4 фуры с 80 тоннами гуманитарного груза в поддержку жителей Луганской и Донецкой народных республик. Эта отправка стала крупнейшей за все время проведения подобных акций.

Спецоперация на территории Украины проводится с 24 февраля. Президент России, объявивший о ее начале, неоднократно подчеркивал, что ее главная цель — это защита мирных жителей Донбасса от агрессии украинского режима.