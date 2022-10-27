Пермяков просят помочь детям Северодонецка с теплыми вещами

28 октября 2022 в 17:02 Размер текста - 17 +

Детям нужны теплые вещи Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пермяков просят помочь обеспечить детей Северодонецка (ЛНР) теплыми вещами. О благотворительной акции сообщили в соцсетях пермского горнолыжного курорта «Губаха». «Сегодня мы публикуем анонс акции «Согревай добром», которую проводим совместно с Фондом «Пермская ассоциация скверов и парков «Сибирская застава». В адрес фонда поступило письмо от администрации города Северодонецк с просьбой помочь обеспечить детей зимней одеждой, обувью и обогревательными приборами», — сообщили в паблике горнолыжного куророта в соцсети «ВКонтакте». Сейчас в Северодонецке нарушены электрокоммуникации и теплоснабжение, многие вещи были уничтожены. У семей, как сказано в сообщении, нет возможности быстро подготовиться к зимнему сезону. Всего в Северодонецке 1244 ребенка. Им необходимы куртки, комбинезоны, зимняя обувь, штаны, шапки, варежки, термобелье. Кроме того, им пригодились бы обогреватели, радиаторы, конвекторы. Администрация курорта также отметила, что каждый желающий может порадовать детей игрушками и новогодними подарками. Приносить вещи можно до 15 ноября в пункты сбора: в визит-центр курорта «Губаха» в парке Горького в Перми и в городе Губаха по адресу п-к. Мечты, д. 6. Пермский край взял шефство над восстановлением города летом 2022 года. За несколько месяцев в Северодонецке пермские специалисты помогли восстановить некоторые объекты, край выделил городу полмиллиарда рублей и автомобили для коммунальных нужд, из региона привозили гуманитарные грузы. Городу была оказана не только материальная поддержка: северодонецкие дети отдыхали летом в пермских лагерях, а в сфере образования своим коллегам помогали педагоги из Перми. В ДНР и ЛНР с 24 февраля проводится военная спецоперация. Объявивший о ее начале президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что ее цель — защита мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима.

Пермяков просят помочь обеспечить детей Северодонецка (ЛНР) теплыми вещами. О благотворительной акции сообщили в соцсетях пермского горнолыжного курорта «Губаха». «Сегодня мы публикуем анонс акции «Согревай добром», которую проводим совместно с Фондом «Пермская ассоциация скверов и парков «Сибирская застава». В адрес фонда поступило письмо от администрации города Северодонецк с просьбой помочь обеспечить детей зимней одеждой, обувью и обогревательными приборами», — сообщили в паблике горнолыжного куророта в соцсети «ВКонтакте». Сейчас в Северодонецке нарушены электрокоммуникации и теплоснабжение, многие вещи были уничтожены. У семей, как сказано в сообщении, нет возможности быстро подготовиться к зимнему сезону. Всего в Северодонецке 1244 ребенка. Им необходимы куртки, комбинезоны, зимняя обувь, штаны, шапки, варежки, термобелье. Кроме того, им пригодились бы обогреватели, радиаторы, конвекторы. Администрация курорта также отметила, что каждый желающий может порадовать детей игрушками и новогодними подарками. Приносить вещи можно до 15 ноября в пункты сбора: в визит-центр курорта «Губаха» в парке Горького в Перми и в городе Губаха по адресу п-к. Мечты, д. 6. Пермский край взял шефство над восстановлением города летом 2022 года. За несколько месяцев в Северодонецке пермские специалисты помогли восстановить некоторые объекты, край выделил городу полмиллиарда рублей и автомобили для коммунальных нужд, из региона привозили гуманитарные грузы. Городу была оказана не только материальная поддержка: северодонецкие дети отдыхали летом в пермских лагерях, а в сфере образования своим коллегам помогали педагоги из Перми. В ДНР и ЛНР с 24 февраля проводится военная спецоперация. Объявивший о ее начале президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что ее цель — защита мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима.