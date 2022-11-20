20 ноября 2022

Икону, побывавшую на МКС, подарят Екатеринбургу в честь юбилея

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Молебен в честь прибытия мощей святого Спиридона в храм Александра Невского. Челябинск, церковь, религия, вера, церковная свеча, рпц
Екатеринбургская епархия РПЦ подарит городу образ небесной покровительницы святой Екатерины Александрийской Фото:

К 300-летию уральской столицы Екатеринбургская епархия РПЦ подарит городу образ небесной покровительницы святой Екатерины Александрийской. Икона побывала с российскими космонавтами на борту МКС. Об этом рассказал председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии Максим Миняйло на брифинге.

«Мы встречали наших космонавтов в степях Казахстана. Сегодня планируется приезд командира экспедиции, который лично привезет икону. И уральцы получат еще одну святыню. Встреча образа пройдет в день святой Екатерины, 7 декабря, в Свято-Троицком кафедральном соборе», — отметил Миняйло.

Ранее агентство писало, что администрация Екатеринбурга наладит выпуск сувенирной продукции и мерча с символикой уральской столицы к 300-летнему юбилею города. Официальный логотип городского юбилея хорошо подходит для изображения на одежде, блокнотах, кружках и других изделиях.

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К 300-летию уральской столицы Екатеринбургская епархия РПЦ подарит городу образ небесной покровительницы святой Екатерины Александрийской. Икона побывала с российскими космонавтами на борту МКС. Об этом рассказал председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии Максим Миняйло на брифинге. «Мы встречали наших космонавтов в степях Казахстана. Сегодня планируется приезд командира экспедиции, который лично привезет икону. И уральцы получат еще одну святыню. Встреча образа пройдет в день святой Екатерины, 7 декабря, в Свято-Троицком кафедральном соборе», — отметил Миняйло. Ранее агентство писало, что администрация Екатеринбурга наладит выпуск сувенирной продукции и мерча с символикой уральской столицы к 300-летнему юбилею города. Официальный логотип городского юбилея хорошо подходит для изображения на одежде, блокнотах, кружках и других изделиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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