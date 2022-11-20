Икону, побывавшую на МКС, подарят Екатеринбургу в честь юбилея

Екатеринбургская епархия РПЦ подарит городу образ небесной покровительницы святой Екатерины Александрийской Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К 300-летию уральской столицы Екатеринбургская епархия РПЦ подарит городу образ небесной покровительницы святой Екатерины Александрийской. Икона побывала с российскими космонавтами на борту МКС. Об этом рассказал председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии Максим Миняйло на брифинге.

«Мы встречали наших космонавтов в степях Казахстана. Сегодня планируется приезд командира экспедиции, который лично привезет икону. И уральцы получат еще одну святыню. Встреча образа пройдет в день святой Екатерины, 7 декабря, в Свято-Троицком кафедральном соборе», — отметил Миняйло.

Ранее агентство писало, что администрация Екатеринбурга наладит выпуск сувенирной продукции и мерча с символикой уральской столицы к 300-летнему юбилею города. Официальный логотип городского юбилея хорошо подходит для изображения на одежде, блокнотах, кружках и других изделиях.