В Перми ищут сборщика клубники

За смену обещают 1400 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермская ферма по выращиванию клубники ищет сборщика ягод на постоянную основу. Объявление о вакансии появилось в группе фермы «Свежая клубника Пермь / Ферма СИТИ» в соцсети «ВКонтакте».

«Мы ищем сотрудника к нам в команду. Обязанности: сбор урожая, его упаковка, уход за растениями и поддержание чистоты на ферме», — указано в посте.

Работать придется с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов, в четверг бывает выходной. Главное требование — отсутствие аллергии на клубнику и укусы шмелей. Знакомство с агротехникой и опыт работы с клубникой приветствуются. Зарплату обещают выплачивать в конце каждой недели по 1400 рублей за смену.

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