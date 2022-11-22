В Перми ищут сборщика клубники

Пермская ферма по выращиванию клубники ищет сборщика ягод на постоянную основу. Объявление о вакансии появилось в группе фермы «Свежая клубника Пермь / Ферма СИТИ» в соцсети «ВКонтакте».
«Мы ищем сотрудника к нам в команду. Обязанности: сбор урожая, его упаковка, уход за растениями и поддержание чистоты на ферме», — указано в посте.
Работать придется с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов, в четверг бывает выходной. Главное требование — отсутствие аллергии на клубнику и укусы шмелей. Знакомство с агротехникой и опыт работы с клубникой приветствуются. Зарплату обещают выплачивать в конце каждой недели по 1400 рублей за смену.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми ищут фасовщиков новогодних подарков. За смену можно заработать от 800 до 1000 рублей.
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