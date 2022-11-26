Депутат Сейма Латвии усомнился в существовании русских

26 ноября 2022 в 12:23 Размер текста - 17 +

Русской нации нет, заявил депутат из Сейма Литвы Фото: depositphotos.com Русской нации и русского языка не существует. Об этом заявил депутат латвийского Сейма Александр Кирштейнс. «Такой русской нации нет. Сам русский язык возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински!» — написал он в своем twitter-аккаунте. Ранее в храме на Украине запретили молиться на русском языке. Также с января на Украине стали укреплять украинский язык. Против русского стали вводиться запреты и ограничения.

Русской нации и русского языка не существует. Об этом заявил депутат латвийского Сейма Александр Кирштейнс. «Такой русской нации нет. Сам русский язык возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински!» — написал он в своем twitter-аккаунте. Ранее в храме на Украине запретили молиться на русском языке. Также с января на Украине стали укреплять украинский язык. Против русского стали вводиться запреты и ограничения.