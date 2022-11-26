Депутат Сейма Латвии усомнился в существовании русских

Русской нации нет, заявил депутат из Сейма Литвы
Русской нации и русского языка не существует. Об этом заявил депутат латвийского Сейма Александр Кирштейнс.
«Такой русской нации нет. Сам русский язык возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински!» — написал он в своем twitter-аккаунте.
Ранее в храме на Украине запретили молиться на русском языке. Также с января на Украине стали укреплять украинский язык. Против русского стали вводиться запреты и ограничения.
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