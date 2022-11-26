26 ноября 2022
25 ноября 2022

На челябинской трассе М5 фура перекрыла дорогу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, транспорт, зима, большегруз, фура, грузовик, движение, проезд открыт, трафик, разделительная полоса, зимняя дорога, трасса, дорога, разрешающий знак, орога
У водителя большегруза занесло прицеп Фото:

В Ашинском районе Челябинской области возле деревни Кропачево большегруз перекрыл участок трассы М5, съехав передней частью в кювет. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ГИБДД России по региону.

«На 1613 км автодороги М5 Урал „Москва-Челябинск“ возле деревни Кропачева ранним утром 27 ноября грузовой автомобиль перекрыл полосы движения. В данный момент на этом участке дороги организовано реверсивное движение», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что в результате аварии погибших и пострадавших не зарегистрировано. По предварительным данным, у водителя фуры занесло прицеп. По информации очевидцев из сообщества «Трасса М5 Уфа — Челябинск», к моменту публикации большегруз еще не достали из кювета.

Большегруз перекрыл трассу М5 у Кропачево
У фуры занесло прицеп, машина укатилась в кювет

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В Ашинском районе Челябинской области возле деревни Кропачево большегруз перекрыл участок трассы М5, съехав передней частью в кювет. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ГИБДД России по региону. «На 1613 км автодороги М5 Урал „Москва-Челябинск“ возле деревни Кропачева ранним утром 27 ноября грузовой автомобиль перекрыл полосы движения. В данный момент на этом участке дороги организовано реверсивное движение», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что в результате аварии погибших и пострадавших не зарегистрировано. По предварительным данным, у водителя фуры занесло прицеп. По информации очевидцев из сообщества «Трасса М5 Уфа — Челябинск», к моменту публикации большегруз еще не достали из кювета.
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