У водителя большегруза занесло прицеп Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Ашинском районе Челябинской области возле деревни Кропачево большегруз перекрыл участок трассы М5, съехав передней частью в кювет. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ГИБДД России по региону.

«На 1613 км автодороги М5 Урал „Москва-Челябинск“ возле деревни Кропачева ранним утром 27 ноября грузовой автомобиль перекрыл полосы движения. В данный момент на этом участке дороги организовано реверсивное движение», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что в результате аварии погибших и пострадавших не зарегистрировано. По предварительным данным, у водителя фуры занесло прицеп. По информации очевидцев из сообщества «Трасса М5 Уфа — Челябинск», к моменту публикации большегруз еще не достали из кювета.

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