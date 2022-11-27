В Челябинске 850 детей ждут очереди в садик

В Челябинске в 2022 году построят восемь садиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске 850 детей от полутора до трех лет ждут очереди в детский сад из-за нехватки мест. Об этом 28 ноября заявила на пресс-конференции начальник отдела дошкольного образования министерства образования и науки области Анна Исанкина, отметив, что до конца года власти решат этот вопрос.

«Проблема с очередями в детские сады наблюдается в новых микрорайонах. В Челябинске 850 детей от полутора до трех лет ждут актуальной очереди в дошкольные учреждения. За счет рекордного строительства детских садов мы решим этот вопрос до конца года», — заявила Исанкина на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс», отчитываясь по итогам реализации нацпроекта «Демография» в 2022 году.

Исанкина сообщила, что в этом году в рамках нацпроекта в Челябинске в этом году построили шесть новых садиков и до конца года будет построено еще два детских сада, что позволит полностью разгрузить очередь для 850 челябинцев. В 2023 году власти планируют построить в регионе 14 детских садов, преимущественно в микрорайонах комплексной застройки.