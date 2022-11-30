Адвоката Новикова* объявили в уголовный розыск

МВД РФ объявило Илью Новикова в уголовный розыск
новость из сюжетаИноагенты РФ
Адвокат Илья Новиков (признан в России иностранным агентом) объявлен в уголовный розыск. Это следует из базы розыска МВД России.
Илья Новиков объявлен в уголовный розыск. В базе ведомства уточняется, что адвокат разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ.
Ранее сообщалось, что Минюст РФ признал Новикова иностранным агентом. Накануне ФСБ расширила условия для признания лиц иноагентами.
*Илья Новиков признан в России иноагентом.
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