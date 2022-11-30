30 ноября 2022

Адвоката Новикова* объявили в уголовный розыск

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Заседание правительства области. Курган, мвд, полиция, шеврон мвд, полицейский шеврон
МВД РФ объявило Илью Новикова в уголовный розыск Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Адвокат Илья Новиков (признан в России иностранным агентом) объявлен в уголовный розыск. Это следует из базы розыска МВД России.

Илья Новиков объявлен в уголовный розыск. В базе ведомства уточняется, что адвокат разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ признал Новикова иностранным агентом. Накануне ФСБ расширила условия для признания лиц иноагентами.

*Илья Новиков признан в России иноагентом.

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Адвокат Илья Новиков (признан в России иностранным агентом) объявлен в уголовный розыск. Это следует из базы розыска МВД России. Илья Новиков объявлен в уголовный розыск. В базе ведомства уточняется, что адвокат разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. Ранее сообщалось, что Минюст РФ признал Новикова иностранным агентом. Накануне ФСБ расширила условия для признания лиц иноагентами. *Илья Новиков признан в России иноагентом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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