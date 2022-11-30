Адвоката Новикова* объявили в уголовный розыск 01 декабря 2022 в 02:14 Размер текста - 17 + МВД РФ объявило Илью Новикова в уголовный розыск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Адвокат Илья Новиков (признан в России иностранным агентом) объявлен в уголовный розыск. Это следует из базы розыска МВД России. Илья Новиков объявлен в уголовный розыск. В базе ведомства уточняется, что адвокат разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. Ранее сообщалось, что Минюст РФ признал Новикова иностранным агентом. Накануне ФСБ расширила условия для признания лиц иноагентами. *Илья Новиков признан в России иноагентом. Адвокат Илья Новиков (признан в России иностранным агентом) объявлен в уголовный розыск. Это следует из базы розыска МВД России. Илья Новиков объявлен в уголовный розыск. В базе ведомства уточняется, что адвокат разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. Ранее сообщалось, что Минюст РФ признал Новикова иностранным агентом. Накануне ФСБ расширила условия для признания лиц иноагентами. *Илья Новиков признан в России иноагентом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям