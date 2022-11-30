В Тюмени образовалась длинная очередь на железнодорожный вокзал
В Тюмени желающих попасть на железнодорожный вокзал оказалось так много, что людям пришлось ждать своей очереди, чтобы войти, на улице в мороз. Об этом сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».
«Из-за одного рабочего входа на вокзале создали очередь. Люди стоят на улице в мороз, кто-то может опоздать на поезд», — рассказал анонимный пользователь сообщества «ЧП Тюмень».
Фото: Сообщество «ЧП Тюмень»
Агентство направило запрос в железнодорожный вокзал. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что жителям Тюмени предлагают платить, чтобы не ждать очереди к врачу. За деньги им предлагают организовать осмотр узких специалистов в день обращения.
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