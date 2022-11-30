30 ноября 2022
29 ноября 2022

Тюменцы в мороз стояли в очереди, чтобы попасть на ж/д вокзал. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, пассажир, ржд, жд вокзал челябинск, пригородные кассы
В Тюмени образовалась длинная очередь на железнодорожный вокзал Фото:

В Тюмени желающих попасть на железнодорожный вокзал оказалось так много, что людям пришлось ждать своей очереди, чтобы войти, на улице в мороз. Об этом сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

«Из-за одного рабочего входа на вокзале создали очередь. Люди стоят на улице в мороз, кто-то может опоздать на поезд», — рассказал анонимный пользователь сообщества «ЧП Тюмень».

Фото: Сообщество «ЧП Тюмень»

Агентство направило запрос в железнодорожный вокзал. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что жителям Тюмени предлагают платить, чтобы не ждать очереди к врачу. За деньги им предлагают организовать осмотр узких специалистов в день обращения.

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В Тюмени желающих попасть на железнодорожный вокзал оказалось так много, что людям пришлось ждать своей очереди, чтобы войти, на улице в мороз. Об этом сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте». «Из-за одного рабочего входа на вокзале создали очередь. Люди стоят на улице в мороз, кто-то может опоздать на поезд», — рассказал анонимный пользователь сообщества «ЧП Тюмень». Агентство направило запрос в железнодорожный вокзал. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что жителям Тюмени предлагают платить, чтобы не ждать очереди к врачу. За деньги им предлагают организовать осмотр узких специалистов в день обращения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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