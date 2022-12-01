Слуцкий намерен добиться отмены санкций на ввоз фруктов и овощей из Молдавии

02 декабря 2022 в 02:15 Размер текста - 17 +

Леонид Слуцкий предложит Россельхознадзору снять ограничения на ввоз овощей и фруктов из Молдавии Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложит Россельхознадзору снять ограничения на ввоз овощей и фруктов из Молдавии. Ранее ввоз растительной продукции из 31 района Молдавии был временно ограничен из-за «карантинных объектов» в товаре. «Принято решение о направлении ходатайства в Россельхознадзор о снятии ограничения на импорт плодоовощной продукции с территории Республики Молдова в Российскую Федерацию», — сказал Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС. По его словам, к таким намерениям пришли по результатам встречи с представителями молдавской партии «Шор». Он отметил, что в ходе обсуждения этого вопроса были учтены данные, основанные на анализе фитосанитарной ситуации в Молдавии. Ранее ввоз растительной продукции из 31 района Молдавии был временно ограничен. Об этом сообщала советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано. До этого ведомство сообщило о росте числа случаев обнаружения «карантинных объектов» в продукции, которую ввозят из Молдавии, передает РБК.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложит Россельхознадзору снять ограничения на ввоз овощей и фруктов из Молдавии. Ранее ввоз растительной продукции из 31 района Молдавии был временно ограничен из-за «карантинных объектов» в товаре. «Принято решение о направлении ходатайства в Россельхознадзор о снятии ограничения на импорт плодоовощной продукции с территории Республики Молдова в Российскую Федерацию», — сказал Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС. По его словам, к таким намерениям пришли по результатам встречи с представителями молдавской партии «Шор». Он отметил, что в ходе обсуждения этого вопроса были учтены данные, основанные на анализе фитосанитарной ситуации в Молдавии. Ранее ввоз растительной продукции из 31 района Молдавии был временно ограничен. Об этом сообщала советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано. До этого ведомство сообщило о росте числа случаев обнаружения «карантинных объектов» в продукции, которую ввозят из Молдавии, передает РБК.