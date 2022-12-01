01 декабря 2022

Слуцкий намерен добиться отмены санкций на ввоз фруктов и овощей из Молдавии

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34-й съезд ЛДПР избирает Леонида Слуцкого лидеором партии. Москва, слуцкий леонид, лдпр, съезд лдпр, слуцкий
Леонид Слуцкий предложит Россельхознадзору снять ограничения на ввоз овощей и фруктов из Молдавии Фото:
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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложит Россельхознадзору снять ограничения на ввоз овощей и фруктов из Молдавии. Ранее ввоз растительной продукции из 31 района Молдавии был временно ограничен из-за «карантинных объектов» в товаре.

«Принято решение о направлении ходатайства в Россельхознадзор о снятии ограничения на импорт плодоовощной продукции с территории Республики Молдова в Российскую Федерацию», — сказал Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС. По его словам, к таким намерениям пришли по результатам встречи с представителями молдавской партии «Шор». Он отметил, что в ходе обсуждения этого вопроса были учтены данные, основанные на анализе фитосанитарной ситуации в Молдавии.

Ранее ввоз растительной продукции из 31 района Молдавии был временно ограничен. Об этом сообщала советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано. До этого ведомство сообщило о росте числа случаев обнаружения «карантинных объектов» в продукции, которую ввозят из Молдавии, передает РБК.

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложит Россельхознадзору снять ограничения на ввоз овощей и фруктов из Молдавии. Ранее ввоз растительной продукции из 31 района Молдавии был временно ограничен из-за «карантинных объектов» в товаре. «Принято решение о направлении ходатайства в Россельхознадзор о снятии ограничения на импорт плодоовощной продукции с территории Республики Молдова в Российскую Федерацию», — сказал Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС. По его словам, к таким намерениям пришли по результатам встречи с представителями молдавской партии «Шор». Он отметил, что в ходе обсуждения этого вопроса были учтены данные, основанные на анализе фитосанитарной ситуации в Молдавии. Ранее ввоз растительной продукции из 31 района Молдавии был временно ограничен. Об этом сообщала советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано. До этого ведомство сообщило о росте числа случаев обнаружения «карантинных объектов» в продукции, которую ввозят из Молдавии, передает РБК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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