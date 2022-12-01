Район Евгения Ваганова неожиданно признали лидером АПК Челябинской области — призовой фонд конкурса составляет 2 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 декабря вручил первую премию областного сельскохозяйственного конкурса Евгению Ваганову, главе Сосновского района. Муниципалитет, прозванный за близость к столице региона челябинской «Рублевкой», продемонстрировал в 2022 году самую высокую урожайность зерновых. Об этом сообщил с места событий корреспондент URA.RU.

«Это заслуга всех сельхозпроизводителей Сосновского района. Впервые мы получили это переходящее знамя. Несклько раз были вторыми и третьими. Помимо зерна, мы собрали более 45% областного урожая картофеля и почти 40% областного урожая овощей. Вышли на второе место по молоку. Все благодаря внедрению новых технологий и грамотному использованию удобрений», — заявил Ваганов.

Еще недавно считалось, что основными фаворитами являются главы Октябрьского (Михаил Молчан), Кизильского (Александр Селезнев) и Троицкого (Тимур Мухамедьяров) районов. Сосновский же район, в силу «столичного» статуса и обилия элитных поселков, не воспринимали как лидирующий в сфере АПК. В итоге второе и третье места получили Верхнеуральский и Кизильский районы.