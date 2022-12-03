Власти украинского Изюма дали Пушкинской улице имя Бандеры

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Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, флаг украины, армия
Украинские власти переименовали двадцать два топонима города, заявил Владимир Мацокин Фото:

Украинские власти города Изюма на заседании топонимической комиссии переименовали улицы. Об этом заявил заместитель мэра города Владимир Мацокин.

«Вчера состоялось заседание топонимической комиссии. Переименованы двадцать два топонима города», — написал Мацокин в своем Facebook (запрещен в России; корпорация Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Мацокин информировал, что «Пушкинскую улицу переименовали в Степана Бандера, Московскую в Ивана Мазепы, площадь Революции в площадь Героев Крут». Также он отметил, что документы о переименовании направлены на утверждение административной администрации региона.

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Украинские власти города Изюма на заседании топонимической комиссии переименовали улицы. Об этом заявил заместитель мэра города Владимир Мацокин. «Вчера состоялось заседание топонимической комиссии. Переименованы двадцать два топонима города», — написал Мацокин в своем Facebook (запрещен в России; корпорация Meta, которая признана в РФ экстремистской). Мацокин информировал, что «Пушкинскую улицу переименовали в Степана Бандера, Московскую в Ивана Мазепы, площадь Революции в площадь Героев Крут». Также он отметил, что документы о переименовании направлены на утверждение административной администрации региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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