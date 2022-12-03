Власти украинского Изюма дали Пушкинской улице имя Бандеры

Украинские власти переименовали двадцать два топонима города, заявил Владимир Мацокин
Украинские власти города Изюма на заседании топонимической комиссии переименовали улицы. Об этом заявил заместитель мэра города Владимир Мацокин.
«Вчера состоялось заседание топонимической комиссии. Переименованы двадцать два топонима города», — написал Мацокин в своем Facebook (запрещен в России; корпорация Meta, которая признана в РФ экстремистской).
Мацокин информировал, что «Пушкинскую улицу переименовали в Степана Бандера, Московскую в Ивана Мазепы, площадь Революции в площадь Героев Крут». Также он отметил, что документы о переименовании направлены на утверждение административной администрации региона.
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