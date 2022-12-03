AP: Украина не сможет оплатить помощь Запада, не разрушив свою экономику

03 декабря 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

Печатание денег на Украине рискует обрушить гривну Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина столкнулась с огромным дефицитом бюджета на следующий год из-за регулярной военной помощи Запада. Теперь страна пытается найти пожертвования или кредиты без участия центральных банков, которые могут разрушить украинскую валюту. «Правительство [Украины] сталкивается с надвигающейся проблемой на финансовом фронте: как оплатить огромную стоимость военных усилий [Запада], не вызывая неконтролируемых скачков цен для простых людей или накапливая долги, которые могут помешать послевоенному восстановлению», — написали в AP News . Уточняется, что страна пытается найти кредиты или пожертвования для покрытия дефицита госбюджета. При этом сделать это нужно без помощи центральных банков, которые рискуют обрушить украинскую валюту. В статье отметили, что после начала спецоперации Украина регулярно получала помощь от западных государств. Когда страна столкнулась с нехваткой денег, Центробанк купил облигации, используя недавно напечатанные деньги. При этом в издании отметили, что печатание денег — временная мера, которая рискует обрушить украинскую гривну. Инфляция на Украине уже находится на уровне 27% и сильно сказалась на ценах. Из-за повышения стоимости продуктов, люди с низкими доходами не могут позволить себе еду. «Хлеб, который раньше стоил эквивалент 50 центов США, удвоился», — заявила жительница Херсона Галина Морозова. После начала спецоперации Запад активно оказывает военную помощь Украине. Из-за этого страна столкнулась с большими долгами и занимала деньги у многих стран — от Японии до США, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина столкнулась с огромным дефицитом бюджета на следующий год из-за регулярной военной помощи Запада. Теперь страна пытается найти пожертвования или кредиты без участия центральных банков, которые могут разрушить украинскую валюту. «Правительство [Украины] сталкивается с надвигающейся проблемой на финансовом фронте: как оплатить огромную стоимость военных усилий [Запада], не вызывая неконтролируемых скачков цен для простых людей или накапливая долги, которые могут помешать послевоенному восстановлению», — написали в AP News. Уточняется, что страна пытается найти кредиты или пожертвования для покрытия дефицита госбюджета. При этом сделать это нужно без помощи центральных банков, которые рискуют обрушить украинскую валюту. В статье отметили, что после начала спецоперации Украина регулярно получала помощь от западных государств. Когда страна столкнулась с нехваткой денег, Центробанк купил облигации, используя недавно напечатанные деньги. При этом в издании отметили, что печатание денег — временная мера, которая рискует обрушить украинскую гривну. Инфляция на Украине уже находится на уровне 27% и сильно сказалась на ценах. Из-за повышения стоимости продуктов, люди с низкими доходами не могут позволить себе еду. «Хлеб, который раньше стоил эквивалент 50 центов США, удвоился», — заявила жительница Херсона Галина Морозова. После начала спецоперации Запад активно оказывает военную помощь Украине. Из-за этого страна столкнулась с большими долгами и занимала деньги у многих стран — от Японии до США, передает телеканал 360.