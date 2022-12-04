04 декабря 2022

Глава МЧС России вылетел в Нижневартовск из-за взрыва в доме

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Глава МЧС России вылетел в Нижневартовск Фото:
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В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Нижневартовск, где произошло частичное обрушение дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Глава МЧС России Александр Куренков с оперативной группой спасателей вылетел к месту ликвидации чрезвычайной ситуации в Нижневартовск», — прокомментировали в пресс-службе МЧС России. Прежде стало известно, что на место происшествия отправился начальник управления МЧС ХМАО Петр Кугуй.

Ранее URA.RU сообщало, что на место вылетела губернатор Югры Наталья Комарова. Взрыв в доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте работают спасатели. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа.

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Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Нижневартовск, где произошло частичное обрушение дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. «Глава МЧС России Александр Куренков с оперативной группой спасателей вылетел к месту ликвидации чрезвычайной ситуации в Нижневартовск», — прокомментировали в пресс-службе МЧС России. Прежде стало известно, что на место происшествия отправился начальник управления МЧС ХМАО Петр Кугуй. Ранее URA.RU сообщало, что на место вылетела губернатор Югры Наталья Комарова. Взрыв в доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте работают спасатели. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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