На жилом участке женщина установила незаконный свинарник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Увельском районе (Челябинская область) закрыли незаконный свинарник на 200 голов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления ФССП по региону.

«Две жительницы Увельского района обратились в суд с иском к своей соседке. Несколько лет назад ответчица, не являющаяся индивидуальным предпринимателем и не зарегистрированная в качестве владельца фермерского хозяйства, на своем участке построила свинарник для большого количества животных. Суд определил нарушение права граждан на пользование жилыми помещениями. От женщины потребовали прекратить ведение личного подсобного хозяйства», — уточнили в ведомстве.

Женщина нарушила санитарные и строительные нормы. Она не предусмотрела расстояние свинарника до соседнего дома. Соседи из-за постоянного неприятного запаха не могли проветривать дом, находиться на своих участках и сушить белье. Отходы двухсот свиней женщина оставляла в 20-30 метрах от границы чужих участков. Соседям же пришлось бороться с мухами, мышами и крысами.

Закрыть свинарник получилось только после подключения судебных приставов. В отношении владелицы свинарника возбуждено два исполнительных производства. Женщине ограничили выезд из страны и назначили исполнительный сбор в пять тысяч рублей. Соседи подали еще один иск, требуя уже не закрытия, а сноса свинарника. Они считают, что открыть его вновь женщина может в любой момент.

В незаконном свинарнике жили до 200 животных пресс-служба ФССП по Челябинской области