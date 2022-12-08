Боррель призвал увеличить военные расходы ЕС на треть

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Боррель отметил, что сейчас ЕС не имеет единой армии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Евросоюз должен увеличить военные расходы на треть к 2025 году. С таким заявлением выступил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель на заседании Европейского оборонного агентства.

«Мы должны увеличить оборонные расходы [Евросоюза] на 70 млрд евро к 2025 году», — сказал Боррель. Трансляция его выступления велась на официальном сайте Еврокомиссии. Он отметил, что военные расходы Европы в 2021 году составили 214 млрд евро.

По словам Борреля, Евросоюз начал сокращать свои военные расходы после холодной войны, а теперь ему нужно «исправить свое прошлое». Он отметил, что на данный момент Европа не имеет единой сплоченной армии.

Ранее газета The New York Times писала о том, что у 20 из 30 стран НАТО почти закончилось оружие для Украины. А малые страны альянса, отмечали в газете, и вовсе исчерпали свой военный потенциал.

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Евросоюз должен увеличить военные расходы на треть к 2025 году. С таким заявлением выступил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель на заседании Европейского оборонного агентства. «Мы должны увеличить оборонные расходы [Евросоюза] на 70 млрд евро к 2025 году», — сказал Боррель. Трансляция его выступления велась на официальном сайте Еврокомиссии. Он отметил, что военные расходы Европы в 2021 году составили 214 млрд евро. По словам Борреля, Евросоюз начал сокращать свои военные расходы после холодной войны, а теперь ему нужно «исправить свое прошлое». Он отметил, что на данный момент Европа не имеет единой сплоченной армии. Ранее газета The New York Times писала о том, что у 20 из 30 стран НАТО почти закончилось оружие для Украины. А малые страны альянса, отмечали в газете, и вовсе исчерпали свой военный потенциал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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