Боррель призвал увеличить военные расходы ЕС на треть

08 декабря 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

Боррель отметил, что сейчас ЕС не имеет единой армии Фото: официальный сайт Европейского союза новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Евросоюз должен увеличить военные расходы на треть к 2025 году. С таким заявлением выступил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель на заседании Европейского оборонного агентства. «Мы должны увеличить оборонные расходы [Евросоюза] на 70 млрд евро к 2025 году», — сказал Боррель. Трансляция его выступления велась на официальном сайте Еврокомиссии. Он отметил, что военные расходы Европы в 2021 году составили 214 млрд евро. По словам Борреля, Евросоюз начал сокращать свои военные расходы после холодной войны, а теперь ему нужно «исправить свое прошлое». Он отметил, что на данный момент Европа не имеет единой сплоченной армии. Ранее газета The New York Times писала о том, что у 20 из 30 стран НАТО почти закончилось оружие для Украины. А малые страны альянса, отмечали в газете, и вовсе исчерпали свой военный потенциал.

Евросоюз должен увеличить военные расходы на треть к 2025 году. С таким заявлением выступил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель на заседании Европейского оборонного агентства. «Мы должны увеличить оборонные расходы [Евросоюза] на 70 млрд евро к 2025 году», — сказал Боррель. Трансляция его выступления велась на официальном сайте Еврокомиссии. Он отметил, что военные расходы Европы в 2021 году составили 214 млрд евро. По словам Борреля, Евросоюз начал сокращать свои военные расходы после холодной войны, а теперь ему нужно «исправить свое прошлое». Он отметил, что на данный момент Европа не имеет единой сплоченной армии. Ранее газета The New York Times писала о том, что у 20 из 30 стран НАТО почти закончилось оружие для Украины. А малые страны альянса, отмечали в газете, и вовсе исчерпали свой военный потенциал.