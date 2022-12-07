В пермском городе увековечили память морпеха, погибшего в СВО

08 декабря 2022 в 16:37 Размер текста - 17 +

В Добрянке открыли мемориальную доску в память о погибшем морпехе Фото: Сергей Русанов © URA.RU В городе Добрянка Пермского края открыли мемориальную доску в память о погибшем во время спецоперации уроженце города Дмитрии Данилове. Она разместилась на пожарной части, где работал погибший герой. Об этом в своем аккаунте в Telegram рассказал глава Добрянки Константин Лызов. «Сегодня открыта мемориальная доска в память о Данилове Дмитрии Олеговиче. Разместилась она на пожарно-спасательной части №115 в Добрянке. Место выбрано неслучайно: именно здесь, в должности пожарного, работал Дмитрий Олегович», — написал Лызов. По словам мэра Добрянки, с инициативой увековечивания памяти погибшего вышли сослуживцы Дмитрия, местные власти ее поддержали. Он также добавил, что имена всех погибших во ходе СВО добрянцев будут увековечены в сквере имени бывшего главы Донецкой республики Александре Захарченко. URA.RU рассказывало, что Дмитрий Данилов проходил военную службу по контракту в военной части в Петропавловске-Камчатском, откуда был отправлен в зону проведения спецоперации. У погибшего осталась жена, которая ждала ребенка. Мемориальная доска в память о Дмитрии Данилове установлена на пожарной части, где он проходил службу Фото: аккаунт Константина Лызова в Telegram Земляки Дмитрия Данилова почтили память героя Фото: аккаунт Константина Лызова в Telegram

В городе Добрянка Пермского края открыли мемориальную доску в память о погибшем во время спецоперации уроженце города Дмитрии Данилове. Она разместилась на пожарной части, где работал погибший герой. Об этом в своем аккаунте в Telegram рассказал глава Добрянки Константин Лызов. «Сегодня открыта мемориальная доска в память о Данилове Дмитрии Олеговиче. Разместилась она на пожарно-спасательной части №115 в Добрянке. Место выбрано неслучайно: именно здесь, в должности пожарного, работал Дмитрий Олегович», — написал Лызов. По словам мэра Добрянки, с инициативой увековечивания памяти погибшего вышли сослуживцы Дмитрия, местные власти ее поддержали. Он также добавил, что имена всех погибших во ходе СВО добрянцев будут увековечены в сквере имени бывшего главы Донецкой республики Александре Захарченко. URA.RU рассказывало, что Дмитрий Данилов проходил военную службу по контракту в военной части в Петропавловске-Камчатском, откуда был отправлен в зону проведения спецоперации. У погибшего осталась жена, которая ждала ребенка.