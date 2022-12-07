07 декабря 2022

В пермском городе увековечили память морпеха, погибшего в СВО

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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво
В Добрянке открыли мемориальную доску в память о погибшем морпехе Фото:

В городе Добрянка Пермского края открыли мемориальную доску в память о погибшем во время спецоперации уроженце города Дмитрии Данилове. Она разместилась на пожарной части, где работал погибший герой. Об этом в своем аккаунте в Telegram рассказал глава Добрянки Константин Лызов.

«Сегодня открыта мемориальная доска в память о Данилове Дмитрии Олеговиче. Разместилась она на пожарно-спасательной части №115 в Добрянке. Место выбрано неслучайно: именно здесь, в должности пожарного, работал Дмитрий Олегович», — написал Лызов.

По словам мэра Добрянки, с инициативой увековечивания памяти погибшего вышли сослуживцы Дмитрия, местные власти ее поддержали. Он также добавил, что имена всех погибших во ходе СВО добрянцев будут увековечены в сквере имени бывшего главы Донецкой республики Александре Захарченко.

URA.RU рассказывало, что Дмитрий Данилов проходил военную службу по контракту в военной части в Петропавловске-Камчатском, откуда был отправлен в зону проведения спецоперации. У погибшего осталась жена, которая ждала ребенка.

Мемориальная доска в память о Дмитрии Данилове установлена на пожарной части, где он проходил службу
Фото:

Земляки Дмитрия Данилова почтили память героя
Фото:

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В городе Добрянка Пермского края открыли мемориальную доску в память о погибшем во время спецоперации уроженце города Дмитрии Данилове. Она разместилась на пожарной части, где работал погибший герой. Об этом в своем аккаунте в Telegram рассказал глава Добрянки Константин Лызов. «Сегодня открыта мемориальная доска в память о Данилове Дмитрии Олеговиче. Разместилась она на пожарно-спасательной части №115 в Добрянке. Место выбрано неслучайно: именно здесь, в должности пожарного, работал Дмитрий Олегович», — написал Лызов. По словам мэра Добрянки, с инициативой увековечивания памяти погибшего вышли сослуживцы Дмитрия, местные власти ее поддержали. Он также добавил, что имена всех погибших во ходе СВО добрянцев будут увековечены в сквере имени бывшего главы Донецкой республики Александре Захарченко. URA.RU рассказывало, что Дмитрий Данилов проходил военную службу по контракту в военной части в Петропавловске-Камчатском, откуда был отправлен в зону проведения спецоперации. У погибшего осталась жена, которая ждала ребенка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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