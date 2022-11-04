04 ноября 2022
03 ноября 2022

В Пермском городе открыли сквер, названный в честь погибшего главы ДНР

В День народного единства в Добрянке открыли сквер им. Александра Захарченко
© Служба новостей «URA.RU»
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Украина. Отвод техники. Захарченко, захарченко александр
В Добрянке (Пермский край) скверу у детской школы искусств было присвоено имя погибшего главы ДНР Фото:

Около школы искусств в Добрянке (Пермский край) 4 ноября прошло торжественное открытие сквера имени Александра Захарченко, передают СМИ. Глава Донецкой народной республики (ДНР) погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке в 2018 году.

«В День народного единства около добрянской школы искусств торжественно открыли сквер имени Александра Захарченко — первого главы ДНР. С речью выступили глава округа Константин Лызов, ветеран Афганистана Сергей Федорец, педагог Кадетской школы Игорь Бобров и председатель Совета ветеранов Валерий Сыропятов», — пишет издание «Камские зори» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

О том, что добрянскому скверу будет присвоено имя погибшего главы ДНР, стало известно в начале июня. С такой инициативой к мэрии города обратились представители местной организации ветеранов войны в Афганистане и боевого братством округа.

Ранее URA.RU писало, что в Лысьве (Пермский край) улицу планировали назвать в честь героя Донецкой народной республики и РФ Владимира Жоги. Он был командиром отдельного разведывательного батальона «Спарта» и погиб в Волновахе, помогая обеспечивать выход из города мирным жителям.

О начале спецоперации на Украине было объявлено в конце февраля. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины и помощь мирному населению ДНР и ЛНР.

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Около школы искусств в Добрянке (Пермский край) 4 ноября прошло торжественное открытие сквера имени Александра Захарченко, передают СМИ. Глава Донецкой народной республики (ДНР) погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке в 2018 году. «В День народного единства около добрянской школы искусств торжественно открыли сквер имени Александра Захарченко — первого главы ДНР. С речью выступили глава округа Константин Лызов, ветеран Афганистана Сергей Федорец, педагог Кадетской школы Игорь Бобров и председатель Совета ветеранов Валерий Сыропятов», — пишет издание «Камские зори» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». О том, что добрянскому скверу будет присвоено имя погибшего главы ДНР, стало известно в начале июня. С такой инициативой к мэрии города обратились представители местной организации ветеранов войны в Афганистане и боевого братством округа. Ранее URA.RU писало, что в Лысьве (Пермский край) улицу планировали назвать в честь героя Донецкой народной республики и РФ Владимира Жоги. Он был командиром отдельного разведывательного батальона «Спарта» и погиб в Волновахе, помогая обеспечивать выход из города мирным жителям. О начале спецоперации на Украине было объявлено в конце февраля. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины и помощь мирному населению ДНР и ЛНР.
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