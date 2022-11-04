В Пермском городе открыли сквер, названный в честь погибшего главы ДНР

В День народного единства в Добрянке открыли сквер им. Александра Захарченко

05 ноября 2022 в 00:41 Размер текста - 17 +

В Добрянке (Пермский край) скверу у детской школы искусств было присвоено имя погибшего главы ДНР Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Около школы искусств в Добрянке (Пермский край) 4 ноября прошло торжественное открытие сквера имени Александра Захарченко, передают СМИ. Глава Донецкой народной республики (ДНР) погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке в 2018 году. «В День народного единства около добрянской школы искусств торжественно открыли сквер имени Александра Захарченко — первого главы ДНР. С речью выступили глава округа Константин Лызов, ветеран Афганистана Сергей Федорец, педагог Кадетской школы Игорь Бобров и председатель Совета ветеранов Валерий Сыропятов», — пишет издание «Камские зори» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». О том, что добрянскому скверу будет присвоено имя погибшего главы ДНР, стало известно в начале июня. С такой инициативой к мэрии города обратились представители местной организации ветеранов войны в Афганистане и боевого братством округа. Ранее URA.RU писало, что в Лысьве (Пермский край) улицу планировали назвать в честь героя Донецкой народной республики и РФ Владимира Жоги. Он был командиром отдельного разведывательного батальона «Спарта» и погиб в Волновахе, помогая обеспечивать выход из города мирным жителям. О начале спецоперации на Украине было объявлено в конце февраля. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины и помощь мирному населению ДНР и ЛНР.

Около школы искусств в Добрянке (Пермский край) 4 ноября прошло торжественное открытие сквера имени Александра Захарченко, передают СМИ. Глава Донецкой народной республики (ДНР) погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке в 2018 году. «В День народного единства около добрянской школы искусств торжественно открыли сквер имени Александра Захарченко — первого главы ДНР. С речью выступили глава округа Константин Лызов, ветеран Афганистана Сергей Федорец, педагог Кадетской школы Игорь Бобров и председатель Совета ветеранов Валерий Сыропятов», — пишет издание «Камские зори» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». О том, что добрянскому скверу будет присвоено имя погибшего главы ДНР, стало известно в начале июня. С такой инициативой к мэрии города обратились представители местной организации ветеранов войны в Афганистане и боевого братством округа. Ранее URA.RU писало, что в Лысьве (Пермский край) улицу планировали назвать в честь героя Донецкой народной республики и РФ Владимира Жоги. Он был командиром отдельного разведывательного батальона «Спарта» и погиб в Волновахе, помогая обеспечивать выход из города мирным жителям. О начале спецоперации на Украине было объявлено в конце февраля. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины и помощь мирному населению ДНР и ЛНР.