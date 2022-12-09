Пожарные потушили открытый огонь в московском ТЦ «Мега»

09 декабря 2022 в 12:54 Размер текста - 17 +

Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ «Мега-Химки», сообщили в МЧС Фото: Размик Закарян © URA.RU Пожарные потушили открытый огонь в гипермаркете ТЦ «Мега-Химки». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области. «Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковном гипермаркете OBI», — сообщили в пресс-службе ведомства. Их слова приводит ТАСС. Пожар в ТЦ «Мега» произошел 6 декабря в 6 утра (по Мск). В ходе пожара погиб один человек. В МЧС назвали предварительную причину происшествия — нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

Пожарные потушили открытый огонь в гипермаркете ТЦ «Мега-Химки». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области. «Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковном гипермаркете OBI», — сообщили в пресс-службе ведомства. Их слова приводит ТАСС. Пожар в ТЦ «Мега» произошел 6 декабря в 6 утра (по Мск). В ходе пожара погиб один человек. В МЧС назвали предварительную причину происшествия — нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.