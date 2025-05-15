В Москве суд вынес приговор по делу о растрате 421 млн в энергетической компании

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Суд отправил в колонию топ-менеджеров энергетической компании
Суд отправил в колонию топ-менеджеров энергетической компании Фото:

Фрунзенский районный суд вынес обвинительный приговор по делу о растрате 421 млн рублей в отношении бывших топ-менеджеров энергетического холдинга «Энергетические системы Востока» Нины Запрягаевой и Алексея Яковлева, а также экс-заместителя гендиректора по правовому и корпоративному управлению Дальневосточной энергетической компании (ДЭК) Александра Ефремова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд постановил: признать Александра Ефремова виновным в совершении преступления <...> и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет со штрафом в размере 700 тыс. рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и хозяйственно-административных функций сроком на три года». Также суд признал виновным Алексея Яковлева, приговорив его к семи годам и шести месяцам лишения свободы, штрафу в размере 800 тыс. рублей и запрету на занятие аналогичных должностей. В отношении Нины Запрягаевой суд также вынес обвинительный приговор, однако детали наказания по ней не уточняются.

Известно, что Александр Ефремов будет отбывать наказание в колонии общего режима. До вступления приговора в законную силу ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу — его взяли под стражу в зале суда. Аналогичные решения были приняты и по другим фигурантам дела. Судебное разбирательство проходило повторно, так как ранее вынесенный приговор был отменен вышестоящей инстанцией.

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Фрунзенский районный суд вынес обвинительный приговор по делу о растрате 421 млн рублей в отношении бывших топ-менеджеров энергетического холдинга «Энергетические системы Востока» Нины Запрягаевой и Алексея Яковлева, а также экс-заместителя гендиректора по правовому и корпоративному управлению Дальневосточной энергетической компании (ДЭК) Александра Ефремова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. «Суд постановил: признать Александра Ефремова виновным в совершении преступления <...> и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет со штрафом в размере 700 тыс. рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и хозяйственно-административных функций сроком на три года». Также суд признал виновным Алексея Яковлева, приговорив его к семи годам и шести месяцам лишения свободы, штрафу в размере 800 тыс. рублей и запрету на занятие аналогичных должностей. В отношении Нины Запрягаевой суд также вынес обвинительный приговор, однако детали наказания по ней не уточняются. Известно, что Александр Ефремов будет отбывать наказание в колонии общего режима. До вступления приговора в законную силу ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу — его взяли под стражу в зале суда. Аналогичные решения были приняты и по другим фигурантам дела. Судебное разбирательство проходило повторно, так как ранее вынесенный приговор был отменен вышестоящей инстанцией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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