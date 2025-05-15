На СВО погиб известный актер Максим Нелипа

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Украинский актер КВН Нелипа погиб во время боевого задания (архивное фото)
Украинский актер КВН Нелипа погиб во время боевого задания (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время боевом задании на фронте спецоперации погиб украинский актер и телеведущий Максим Нелипа, известный со времен КВН. Об этом сообщила его жена и СМИ Украины.

«На фронте погиб украинский актёр и телеведущий Максим Нелипа», — передали в telegram-канале «Политика страны» и других украинских СМИ слова жены артиста. Отмечается, что Нелипа погиб 12 мая на боевом задании. 

Актер был известен со времен КВН. До спецоперации участвовал в состоящей из скетчей юмористической украинской программе «Дизель шоу». В 2022 году ушел на фронт.

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Во время боевом задании на фронте спецоперации погиб украинский актер и телеведущий Максим Нелипа, известный со времен КВН. Об этом сообщила его жена и СМИ Украины. «На фронте погиб украинский актёр и телеведущий Максим Нелипа», — передали в telegram-канале «Политика страны» и других украинских СМИ слова жены артиста. Отмечается, что Нелипа погиб 12 мая на боевом задании.  Актер был известен со времен КВН. До спецоперации участвовал в состоящей из скетчей юмористической украинской программе «Дизель шоу». В 2022 году ушел на фронт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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