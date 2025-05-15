В Стамбул прилетел самолет Специального летного отряда «Россия»

Самолет приземлился в Турции
Спецборт летного отряда «Россия» совершил посадку в Стамбуле. Об этом говорят данные сервиса FlightRadar24.
«Самолет Ил-62М вылетел из Москвы и совершил посадку в аэропорту Стамбула. Время приземления 03:15 мск», — указано в данных сервиса.
В Стамбуле 15 мая должны начаться прямые российско-украинские переговоры. Состав российской делегации возглавит помощник президента Владимир Мединский, который уже руководил группой российских переговорщиков в Турции весной 2022 года.
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