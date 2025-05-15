В Стамбул прилетел самолет Специального летного отряда «Россия»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолет приземлился в Турции
Самолет приземлился в Турции Фото:

Спецборт летного отряда «Россия» совершил посадку в Стамбуле. Об этом говорят данные сервиса FlightRadar24.

«Самолет Ил-62М вылетел из Москвы и совершил посадку в аэропорту Стамбула. Время приземления 03:15 мск», — указано в данных сервиса.

В Стамбуле 15 мая должны начаться прямые российско-украинские переговоры. Состав российской делегации возглавит помощник президента Владимир Мединский, который уже руководил группой российских переговорщиков в Турции весной 2022 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спецборт летного отряда «Россия» совершил посадку в Стамбуле. Об этом говорят данные сервиса FlightRadar24. «Самолет Ил-62М вылетел из Москвы и совершил посадку в аэропорту Стамбула. Время приземления 03:15 мск», — указано в данных сервиса. В Стамбуле 15 мая должны начаться прямые российско-украинские переговоры. Состав российской делегации возглавит помощник президента Владимир Мединский, который уже руководил группой российских переговорщиков в Турции весной 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...