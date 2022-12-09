Премьер Греции выразил готовность помочь Европе по замене российского газа

10 декабря 2022 в 03:04 Размер текста - 17 +

Премьер Греции пообещал помочь Европе стать независимой от газа из РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Греция может помочь Европе стать независимой от российского газа, так как Афины активно ведут поиски по месторождениям углеводородов. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. «Греция движется вперед с большой скоростью в новой разведке углеводородов, к юго-западу от Крита, к юго-западу от Пелопоннеса, и в сочетании с важными месторождениями, которые уже были открыты на Кипре, в Израиле и Египте, мы можем внести свой вклад в то, чтобы помочь Европе избавиться от российского газа быстрее, чем мы думали», — сказал премьер в эфире телеканала ERT. Он отметил, что Греция будет продолжать обеспечивать энергетическую безопасность для граничащих с ней стран. После начала спецоперации на Украине многие страны Европы ввели ряд санкций против РФ. Среди ограничений было введение потолка цен на российские энергоносители. Позже в Еврокомиссии утвердили предложение, согласно которому обход Россией санкций со стороны Евросоюза будет внесен в список уголовных преступлений. Вместе с тем, из-за дефицита и нестабильности цены на нефть и газ растут во всем мире, таким образом, уменьшение поставок приводит к увеличению доходов РФ, пишет «Федеральное агентство новостей». Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон рассказала, что Европе удалось полностью заместить выбывший российский газ, пишет телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Греция может помочь Европе стать независимой от российского газа, так как Афины активно ведут поиски по месторождениям углеводородов. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. «Греция движется вперед с большой скоростью в новой разведке углеводородов, к юго-западу от Крита, к юго-западу от Пелопоннеса, и в сочетании с важными месторождениями, которые уже были открыты на Кипре, в Израиле и Египте, мы можем внести свой вклад в то, чтобы помочь Европе избавиться от российского газа быстрее, чем мы думали», — сказал премьер в эфире телеканала ERT. Он отметил, что Греция будет продолжать обеспечивать энергетическую безопасность для граничащих с ней стран. После начала спецоперации на Украине многие страны Европы ввели ряд санкций против РФ. Среди ограничений было введение потолка цен на российские энергоносители. Позже в Еврокомиссии утвердили предложение, согласно которому обход Россией санкций со стороны Евросоюза будет внесен в список уголовных преступлений. Вместе с тем, из-за дефицита и нестабильности цены на нефть и газ растут во всем мире, таким образом, уменьшение поставок приводит к увеличению доходов РФ, пишет «Федеральное агентство новостей». Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон рассказала, что Европе удалось полностью заместить выбывший российский газ, пишет телеканал 360.