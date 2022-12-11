11 декабря 2022

Мэрия Карабаша отказалась от новогоднего салюта

© Служба новостей «URA.RU»
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Фейерверк в честь Дня Победы. Челябинск, салют, фейерверк
Администрация Карабаша также не стала закупать новые новогодние украшения для города Фото:

Карабаш Челябинской области оказался в числе городов, которые отказались от праздничных фейерверков в новогоднюю ночь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Карабаша.

«В этом году новогодние праздники пройдут без традиционного запуска фейерверков. Также в этом году не будет закуплена новая новогодняя иллюминация. Город обойдется украшениями, приобретенными ранее», — уточняют в мэрии.

Ранее губернатор Алексей Текслер провел заседание антитеррористической комиссии. Обсуждалась безопасность в новогодние праздники. Губернатор призвал муниципалитеты отказаться от новогодних фейерверков и провести праздники скромно. Еще до этого заседания от салютов отказались в Копейске и Магнитогорске.

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Карабаш Челябинской области оказался в числе городов, которые отказались от праздничных фейерверков в новогоднюю ночь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Карабаша. «В этом году новогодние праздники пройдут без традиционного запуска фейерверков. Также в этом году не будет закуплена новая новогодняя иллюминация. Город обойдется украшениями, приобретенными ранее», — уточняют в мэрии. Ранее губернатор Алексей Текслер провел заседание антитеррористической комиссии. Обсуждалась безопасность в новогодние праздники. Губернатор призвал муниципалитеты отказаться от новогодних фейерверков и провести праздники скромно. Еще до этого заседания от салютов отказались в Копейске и Магнитогорске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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