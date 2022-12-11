Мэрия Карабаша отказалась от новогоднего салюта

12 декабря 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

Администрация Карабаша также не стала закупать новые новогодние украшения для города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Карабаш Челябинской области оказался в числе городов, которые отказались от праздничных фейерверков в новогоднюю ночь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Карабаша. «В этом году новогодние праздники пройдут без традиционного запуска фейерверков. Также в этом году не будет закуплена новая новогодняя иллюминация. Город обойдется украшениями, приобретенными ранее», — уточняют в мэрии. Ранее губернатор Алексей Текслер провел заседание антитеррористической комиссии. Обсуждалась безопасность в новогодние праздники. Губернатор призвал муниципалитеты отказаться от новогодних фейерверков и провести праздники скромно. Еще до этого заседания от салютов отказались в Копейске и Магнитогорске.

Карабаш Челябинской области оказался в числе городов, которые отказались от праздничных фейерверков в новогоднюю ночь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Карабаша. «В этом году новогодние праздники пройдут без традиционного запуска фейерверков. Также в этом году не будет закуплена новая новогодняя иллюминация. Город обойдется украшениями, приобретенными ранее», — уточняют в мэрии. Ранее губернатор Алексей Текслер провел заседание антитеррористической комиссии. Обсуждалась безопасность в новогодние праздники. Губернатор призвал муниципалитеты отказаться от новогодних фейерверков и провести праздники скромно. Еще до этого заседания от салютов отказались в Копейске и Магнитогорске.