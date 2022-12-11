Мэрия Карабаша отказалась от новогоднего салюта

Карабаш Челябинской области оказался в числе городов, которые отказались от праздничных фейерверков в новогоднюю ночь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Карабаша.
«В этом году новогодние праздники пройдут без традиционного запуска фейерверков. Также в этом году не будет закуплена новая новогодняя иллюминация. Город обойдется украшениями, приобретенными ранее», — уточняют в мэрии.
Ранее губернатор Алексей Текслер провел заседание антитеррористической комиссии. Обсуждалась безопасность в новогодние праздники. Губернатор призвал муниципалитеты отказаться от новогодних фейерверков и провести праздники скромно. Еще до этого заседания от салютов отказались в Копейске и Магнитогорске.
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