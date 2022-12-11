Руководители свердловской полиции готовятся к кадровым чисткам из-за ревизии

Сотрудники свердловского ГУ МВД отчитались перед начальством за ошибки Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

После официального завершения масштабной ревизии, проходящей в ГУ МВД по Свердловской области с 14 ноября, руководители главка отчитали подчиненных за ошибки, допущенные за месяц работы, и потребовали выполнения всех планов до конца декабря. Те, кто не улучшит показатели, будут уволены или переведены в другие ведомства, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«После официального завершения ревизии начальники вызвали подчиненных на разговор и спросили по полной за ошибки конца ноября — начала декабря. Потребовали срочно завершать дела. Кто не сможет доказать свое исправление — под угрозой увольнения», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, ревизоры нашли ряд проблем, которые не стали для главка критичными, но требуют немедленного решения. В частности, это касается отдела уголовного розыска, подчеркнул инсайдер.

Он отметил, что начальство ужесточило контроль за делами сотрудников, чтобы в ближайшем будущем — к моменту, когда инспекторы подведут официальные итоги проверки, — подготовить списки на увольнение. «Некоторые сотрудники расстроили лично [начальника ГУ МВД по Свердловской области Александра] Мешкова. Теперь за их работой будут следить», — рассказал инсайдер. По его словам, на увольнение могут претендовать десятки офицеров.

URA.RU направило запрос в кадровое подразделение свердловской полиции. Ответа на момент публикации не поступало, однако раньше там отмечали, что проверка проходила согласно графику, в строгие сроки — до 10 декабря.

Ревизия началась 14 ноября, когда в Екатеринбург приехал генерал-майор Роман Зайцев, в задачах у которого было проверить, как работает главк и какие проблемы в нем необходимо решить. По официальным данным, 10 декабря проверка должна была кончиться, а генерал — уехать в Москву. Однако ревизоры продолжают следить за делами ведомства и планируют закончить с задачами лишь за несколько дней до конца года.