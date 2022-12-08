Московский ревизор, проверяющий свердловский главк МВД, уедет раньше конца ревизии

Роман Зайцев запланировал отъезд на утро субботы, сообщил инсайдер Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Генерал-майор Роман Зайцев, возглавляющий большую проверку в свердловском главке МВД, уедет раньше окончания ревизии, которую будут заканчивать его подчиненные. Об этом URA.RU сообщил осведомленный инсайдер в правоохранительных органах.

«Генерал уедет из Екатеринбурга в субботу утром, но некоторые его подчиненные останутся еще на несколько недель, чтобы закончить дела», — рассказал собеседник агентства. По его версии, проверяющие успеют уехать до конца года. После этого будут подведены итоги.

URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Он опроверг слухи о продлении московской проверки, назвав такие сообщения фейками.

Масштабная проверка в ГУ МВД началась 14 ноября, когда в Екатеринбург приехал генерал Зайцев и его подчиненные. Проверяющие смотрели ведомственные документы, наблюдали за работой сотрудников и организовывали визиты в отделы полиции в близлежащих городах.