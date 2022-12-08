08 декабря 2022

Московский ревизор, проверяющий свердловский главк МВД, уедет раньше конца ревизии

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Пресс-конференция начальника УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова. Тюмень, погоны, полиция
Роман Зайцев запланировал отъезд на утро субботы, сообщил инсайдер Фото:

Генерал-майор Роман Зайцев, возглавляющий большую проверку в свердловском главке МВД, уедет раньше окончания ревизии, которую будут заканчивать его подчиненные. Об этом URA.RU сообщил осведомленный инсайдер в правоохранительных органах.

«Генерал уедет из Екатеринбурга в субботу утром, но некоторые его подчиненные останутся еще на несколько недель, чтобы закончить дела», — рассказал собеседник агентства. По его версии, проверяющие успеют уехать до конца года. После этого будут подведены итоги.

URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Он опроверг слухи о продлении московской проверки, назвав такие сообщения фейками.

Масштабная проверка в ГУ МВД началась 14 ноября, когда в Екатеринбург приехал генерал Зайцев и его подчиненные. Проверяющие смотрели ведомственные документы, наблюдали за работой сотрудников и организовывали визиты в отделы полиции в близлежащих городах.

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Генерал-майор Роман Зайцев, возглавляющий большую проверку в свердловском главке МВД, уедет раньше окончания ревизии, которую будут заканчивать его подчиненные. Об этом URA.RU сообщил осведомленный инсайдер в правоохранительных органах. «Генерал уедет из Екатеринбурга в субботу утром, но некоторые его подчиненные останутся еще на несколько недель, чтобы закончить дела», — рассказал собеседник агентства. По его версии, проверяющие успеют уехать до конца года. После этого будут подведены итоги. URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Он опроверг слухи о продлении московской проверки, назвав такие сообщения фейками. Масштабная проверка в ГУ МВД началась 14 ноября, когда в Екатеринбург приехал генерал Зайцев и его подчиненные. Проверяющие смотрели ведомственные документы, наблюдали за работой сотрудников и организовывали визиты в отделы полиции в близлежащих городах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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