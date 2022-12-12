Каждый пермяк сможет отправить подарок бойцам батальона «Молот»

В Перми объявили о сборе новогодних подарков бойцам батальона «Молот»

13 декабря 2022 в 11:35 Размер текста - 17 +

Сбор необходимых продуктов и вещей продлится до 25 декабря Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Перми инициативная группа жителей объявила о комплектовании новогодних подарков, которые отправятся бойцам танкового батальона «Молот». В перечень входят шпроты, кофе, шоколад, сало, сушеные ягоды и грибы, квашеная капуста, сырокопченая колбаса, цукаты, финики и другие продукты. Полный список необходимых продуктов опубликован в telegram-канале «Молот-наш пермский танковый батальон». «Приятные и вкусные подарки к Новому году (соберем общие коробки каждому подразделению). Очень хочется создать праздник мужчинам, которые с июля не были дома, находясь на передовой», — говорится в сообщении, размещенном в мессенджере. Батальону «Молот» также требуются теплые костюмы, тепловизоры, бензопилы. Помимо этого, пермяки попросили детей и взрослых о новогодних рисунках и письмах. Они также будут переданы военнослужащим, находящимся в зоне проведения спецоперации. Сбор продуктов, вещей, специальных устройств и инструментов продлится до 25 декабря. Добровольческий танковый батальон «Молот» регулярно получает помощь от пермяков. Так, ранее в расположение бойцов были отправлены лазерные прицелы, тепловизоры, печи, теплые вещи, лекарства и продукты.

В Перми инициативная группа жителей объявила о комплектовании новогодних подарков, которые отправятся бойцам танкового батальона «Молот». В перечень входят шпроты, кофе, шоколад, сало, сушеные ягоды и грибы, квашеная капуста, сырокопченая колбаса, цукаты, финики и другие продукты. Полный список необходимых продуктов опубликован в telegram-канале «Молот-наш пермский танковый батальон». «Приятные и вкусные подарки к Новому году (соберем общие коробки каждому подразделению). Очень хочется создать праздник мужчинам, которые с июля не были дома, находясь на передовой», — говорится в сообщении, размещенном в мессенджере. Батальону «Молот» также требуются теплые костюмы, тепловизоры, бензопилы. Помимо этого, пермяки попросили детей и взрослых о новогодних рисунках и письмах. Они также будут переданы военнослужащим, находящимся в зоне проведения спецоперации. Сбор продуктов, вещей, специальных устройств и инструментов продлится до 25 декабря. Добровольческий танковый батальон «Молот» регулярно получает помощь от пермяков. Так, ранее в расположение бойцов были отправлены лазерные прицелы, тепловизоры, печи, теплые вещи, лекарства и продукты.