Пермский завод начал делать печи для бойцов батальона «Молот»

Из Перми бойцам в зону СВО регулярно отправляют помощь Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На заводе «Пермэнергокомплект» для жителей Донбасса и военнослужащих изготовили дровяные печи. Такая информация появилась на сайте регионального отделения партии «Единая Россия».

«На днях состоялась передача очередной партии помощи, в том числе 10 дровяных печей, которые были специально изготовлены заводом „Пермэнергокомплект“. Первая партия печей будет отправлена в ближайшие дни военнослужащим батальона „Молот“», — указано в сообщении.

Председатель краевого молодежного парламента Арсений Коротовских отметил особую важность этого груза. «С наступлением холодов подобная помощь становится крайне необходима в зоне боевых действий и будет полезна нашим военнослужащим. Мы обязательно продолжим реализацию этой акции», — заключил он.

Бойцы пермского танкового батальона «Молот» служат в зоне проведения специальной военной операции на Украине. СВО, по словам президента РФ Владимира Путина, направлена на защиту мирных жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевского режима.

URA.RU писало ранее, что новую партию печей-буржуек для бойцов пермского батальона «Молот» изготовила компания из Лысьвы «УралОмегаПласт». Первая партия из 10 штук уже имеется в распоряжении лысьвенских мобилизованных в Тюмени и Елани.