Молдавия во второй раз пригрозила «Газпрому» судом

14 декабря 2022 в 02:55 Размер текста - 17 +

В правительстве Молдавии заявили, что «Газпром» стал ненадежным партнером Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Молдавия во второй раз собирается судиться с «Газпромом», обвиняя его в провоцировании энергетического кризиса. Об этом заявил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну. «Вина „Газпрома“ в том, что нам приходится покупать газ и электроэнергию на международном рынке. Мы готовимся подать в суд на него за невыполнение контракта. Также Молдавия потребует компенсации ущерба, так как из-за них мы вынуждены брать кредиты. Мы подписали контракт и рассчитывали на „Газпром“», — заявляет Андрей Спыну в интервью для немецкой медиакомпании Deutsche Welle (признано в РФ СМИ — иностранным агентом). По словам вице-премьера, в правительстве Молдавии считают «Газпром» ненадежным партнером. Также он считает «суверенным правом» хранение закупленного газа в украинских хранилищах. Ранее власти Молдавии заявили, что будут оспаривать решение «Газпрома» в суде, если компания прекратит поставку газа в страну. Премьер-министр республики Наталья Гаврилица высказала мнение, что это может произойти по политическим причинам.

Молдавия во второй раз собирается судиться с «Газпромом», обвиняя его в провоцировании энергетического кризиса. Об этом заявил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну. «Вина „Газпрома“ в том, что нам приходится покупать газ и электроэнергию на международном рынке. Мы готовимся подать в суд на него за невыполнение контракта. Также Молдавия потребует компенсации ущерба, так как из-за них мы вынуждены брать кредиты. Мы подписали контракт и рассчитывали на „Газпром“», — заявляет Андрей Спыну в интервью для немецкой медиакомпании Deutsche Welle (признано в РФ СМИ — иностранным агентом). По словам вице-премьера, в правительстве Молдавии считают «Газпром» ненадежным партнером. Также он считает «суверенным правом» хранение закупленного газа в украинских хранилищах. Ранее власти Молдавии заявили, что будут оспаривать решение «Газпрома» в суде, если компания прекратит поставку газа в страну. Премьер-министр республики Наталья Гаврилица высказала мнение, что это может произойти по политическим причинам.