14 декабря 2022

Учеников возмутило столпотворение в школе ЯНАО во время вспышки гриппа. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Учеников возмутила толпа в школе №12 Ноябрьска Фото:

В школе №12 Ноябрьска (ЯНАО) не соблюдаются меры по защите от гриппа, хотя заболеваемость в регионе резко выросла. Это возмутило учеников школы, которые опубликовали видео в соцсетях.

«Карантинные меры в МБОУ СОШ №12», — написал анонимно школьник. Он опубликовал видео, на котором дети столпились возле раздевалки.

В департамент образования ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор 13 декабря ввел в ЯНАО ограничения из-за вспышки заболеваемости ОРВИ. Из-за высокой заболеваемости коечный фонд в больницах округа занят почти на 50%.

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В школе №12 Ноябрьска (ЯНАО) не соблюдаются меры по защите от гриппа, хотя заболеваемость в регионе резко выросла. Это возмутило учеников школы, которые опубликовали видео в соцсетях. «Карантинные меры в МБОУ СОШ №12», — написал анонимно школьник. Он опубликовал видео, на котором дети столпились возле раздевалки. В департамент образования ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор 13 декабря ввел в ЯНАО ограничения из-за вспышки заболеваемости ОРВИ. Из-за высокой заболеваемости коечный фонд в больницах округа занят почти на 50%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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