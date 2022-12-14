Учеников возмутила толпа в школе №12 Ноябрьска
В школе №12 Ноябрьска (ЯНАО) не соблюдаются меры по защите от гриппа, хотя заболеваемость в регионе резко выросла. Это возмутило учеников школы, которые опубликовали видео в соцсетях.
«Карантинные меры в МБОУ СОШ №12», — написал анонимно школьник. Он опубликовал видео, на котором дети столпились возле раздевалки.
В департамент образования ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор 13 декабря ввел в ЯНАО ограничения из-за вспышки заболеваемости ОРВИ. Из-за высокой заболеваемости коечный фонд в больницах округа занят почти на 50%.
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