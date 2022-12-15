15 декабря 2022

Дорожники предупредили челябинцев о резком ухудшении ситуации на трассах

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, автомобили, фары, вьюга, мороз, автотранспорт
На Челябинскую область обрушатся ледяной дождь и мокрый снег Фото:

Непогода резко ухудшит ситуацию на дорогах Челябинской области 17—19 декабря. Водителей просят учесть неблагоприятный прогноз и, по возможности, отказаться от поездок, сообщили 16 декабря URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».

«По прогнозам синоптиков с 17 по 19 декабря в Челябинской области ожидаются осадки в виде мокрого снега, в том числе сильного. Также ожидается налипание снега на провода и замерзающий дождь. Просим водителей быть особенно внимательными за рулем и, по возможности, отказаться от дальних поездок», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Также автомобилистов просят не мешать уборке дорог. В том числе не создавать помех для спецтранспорта и не обгонять машины-снегоуборщики.

Жителям областного центра рекомендуют не брать в эти дни личные автомобили, а пользоваться общественным транспортом. Также Комитет дорожного хозяйства мэрии Челябинска пообещал на время непогоды задействовать весь спектр мер по очистке дорог и улиц от снега.

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Непогода резко ухудшит ситуацию на дорогах Челябинской области 17—19 декабря. Водителей просят учесть неблагоприятный прогноз и, по возможности, отказаться от поездок, сообщили 16 декабря URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «По прогнозам синоптиков с 17 по 19 декабря в Челябинской области ожидаются осадки в виде мокрого снега, в том числе сильного. Также ожидается налипание снега на провода и замерзающий дождь. Просим водителей быть особенно внимательными за рулем и, по возможности, отказаться от дальних поездок», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Также автомобилистов просят не мешать уборке дорог. В том числе не создавать помех для спецтранспорта и не обгонять машины-снегоуборщики. Жителям областного центра рекомендуют не брать в эти дни личные автомобили, а пользоваться общественным транспортом. Также Комитет дорожного хозяйства мэрии Челябинска пообещал на время непогоды задействовать весь спектр мер по очистке дорог и улиц от снега.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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