Дорожники предупредили челябинцев о резком ухудшении ситуации на трассах

16 декабря 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

На Челябинскую область обрушатся ледяной дождь и мокрый снег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Непогода резко ухудшит ситуацию на дорогах Челябинской области 17—19 декабря. Водителей просят учесть неблагоприятный прогноз и, по возможности, отказаться от поездок, сообщили 16 декабря URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «По прогнозам синоптиков с 17 по 19 декабря в Челябинской области ожидаются осадки в виде мокрого снега, в том числе сильного. Также ожидается налипание снега на провода и замерзающий дождь. Просим водителей быть особенно внимательными за рулем и, по возможности, отказаться от дальних поездок», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Также автомобилистов просят не мешать уборке дорог. В том числе не создавать помех для спецтранспорта и не обгонять машины-снегоуборщики. Жителям областного центра рекомендуют не брать в эти дни личные автомобили, а пользоваться общественным транспортом. Также Комитет дорожного хозяйства мэрии Челябинска пообещал на время непогоды задействовать весь спектр мер по очистке дорог и улиц от снега.

Непогода резко ухудшит ситуацию на дорогах Челябинской области 17—19 декабря. Водителей просят учесть неблагоприятный прогноз и, по возможности, отказаться от поездок, сообщили 16 декабря URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «По прогнозам синоптиков с 17 по 19 декабря в Челябинской области ожидаются осадки в виде мокрого снега, в том числе сильного. Также ожидается налипание снега на провода и замерзающий дождь. Просим водителей быть особенно внимательными за рулем и, по возможности, отказаться от дальних поездок», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Также автомобилистов просят не мешать уборке дорог. В том числе не создавать помех для спецтранспорта и не обгонять машины-снегоуборщики. Жителям областного центра рекомендуют не брать в эти дни личные автомобили, а пользоваться общественным транспортом. Также Комитет дорожного хозяйства мэрии Челябинска пообещал на время непогоды задействовать весь спектр мер по очистке дорог и улиц от снега.